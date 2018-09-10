2018-09-10T07:28:50+03:00
В мире

В экологической катастрофе увидели неожиданную выгоду для России

По некоторым данным, Северный морской путь может стать для нашей страны собственным «Суэцким каналом»
Дарья ИВАШКИНА
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В экологической катастрофе увидели неожиданную выгоду для РоссииВ экологической катастрофе увидели неожиданную выгоду для РоссииФото: REUTERS
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В понедельник, 10 сентября, в американских СМИ появилась статья о выгодах экологической катастрофы для России. Как считают западные журналисты, таяние льдов в Арктике может пойти на пользу нашей стране, так как в этом случае Северный морской путь станет для РФ собственным «Суэцким каналом».

Так, в связи с глобальным потеплением суда смогут ходить по свободным ото льдов водам Арктики, благодаря чему существенно сократятся время транзита и расходы на перевозки грузов из Европы в Азию и Америку. При этом Россия будет контролировать стратегический торговый маршрут, ведь большая часть Северного морского пути является исключительной экономической зоной нашей страны. Кроме того, Москва будет получать деньги за навигацию и предоставление помощи ледоколов, пишет The Washington Post.

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