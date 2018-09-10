2018-09-10T13:02:48+03:00
Политика

Военный политолог назвал фарсом слова Порошенко о «перехвате» данных российских спутников

По мнению эксперта, речь украинского лидера была адресована Евросоюзу и США
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин назвал «информационным фарсом» и «политической инсинуацией» слова президента Украины Петра Порошенко о «перехвате» данных российских спутников.

Как заметил эксперт, речь главы незалежной адресована Евросоюзу и США. «Отношу подобного рода заявления к неким политическим инсинуациям, которые имеют под собой основания с определенной целью - хотят подтвердить, что Россия - участница конфликта и что Украина обладает технологиями», - подчеркнул военный политолог.

При этом Кошкин выразил уверенность в том, что у Киева нет технической возможности перехватывать сигналы российских спутников. «США признают превосходство аппаратуры, которая стоит на вооружении для радиоэлектронной борьбы в России, и превосходство наших спутников», - сказал эксперт в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Порошенко похвастался «достижениями» своей страны: по его словам, так называемые украинские специалисты якобы научились перехватывать данные с российских спутников.

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