Порошенко: Украинские хакеры научились перехватывать данные с российских спутников

СЕГОДНЯ 01:57 2018-09-10T02:04:55+03:00

По словам лидера Незалежной, в стране «создана очень сильная школа»

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Лидер Незалежной Петр Порошенко похвастался «достижениями» украинских хакеров: по его словам, «специалисты» страны научились перехватывать данные с российских спутников.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой». По его словам, во время одного из боев в Донбассе накануне Дня Независимости украинские силовики якобы «своевременно подтянули резервы и встретили врага», а помогли им в этом данные разведки и спутниковые снимки.

«Это стало возможным благодаря специалистам по коммуникационным специальностям, спутниковым технологиям, компьютерной расшифровке», - утверждает Порошенко.

«Мы делали перехват с российских спутников, и это означает, что в Украине уже создана очень сильная школа», - подчеркнул глава соседнего государства.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на днях министр обороны Франции Флоранс Парли заявила о «шпионаже» российского спутника. Она рассказала, будто бы около года назад «чересчур близко» к французскому спутнику приблизился российский аппарат «с большими ушами».