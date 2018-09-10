2018-09-10T14:26:23+03:00
Звезды

Возвращение в Простоквашино-2018: в 6-ой серии герои будут спасать таинственного зверя от почтальона Печкина

Вышла 6 серия Возвращение в Простоквашино-2018. В новом эпизоде герои разгадывают историю "опасного существа"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вышла шестая серия нового "Простоквашино"Вышла шестая серия нового "Простоквашино"Фото: скрин с видео
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В понедельник, 10 августа, в свет вышла новая, 6-я серия "Возвращения в Простоквашино-2018". Эпизод уже традиционно был опубликован на официальном канале "Союзмультфильма" на видеохостинге YouTube.

Новая серия получила название "Чудовище из Простоквашино" и была посвящена расследованию загадочного дела, а также спасению не менее таинственного зверя.

Приключения героев - пса Шарика, кота Матроскина и дяди Федора - начались с появления в местной газете довольно странного объявления. В нем говорилось, что в деревне пропало животное, внешне напоминающее некую Таму-Таму. За нахождение зверька предлагалось щедрое вознаграждение, и почтальон Печкин решил взяться за поиски.

Кем же на самом деле оказался загадочный Таму-Таму, и чем закончилась эта интересная история можно узнать, посмотрев новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" на сайте kp.ru.

Ранее "Комсомолка" уже публиковала пятую серию этого мультфильма, в которой Шарик решил запостить в свой блог кота Матроскина.

Новое ПРОСТОКВАШИНО 2018 - Премьера 6-й серии - Чудовище из Простоквашино - Союзмультфильм .

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