2018-08-10T10:49:56+03:00
Телевизор

Вышла пятая серия нового "Простоквашино", в которой Шарик решил "запостить котика"

Эпизод описывает попытки пса привлечь новых "фолловеров" в свой блог [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Вышла новая серия "Возвращения в Простоквашино"Вышла новая серия "Возвращения в Простоквашино"Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Студия "Союзмультфильм" представила пятую серию нового "Простоквашино", которая получила название "Шарик хочет телефон". Эпизод был размещен на официальном YouTube-канале компании в пятницу, 10 августа.

В этот раз пес Шарик решает прославить ферму Простоквашино, сняв "бактериальный" ролик для YouTube, в надежде, что после этого Матроскин купит ему новый телефон. Однако блог героя недостаточно популярен, и тот задается целью привлечь побольше подписчиков. Для этого Шарик решает "запостить котика".

Речь, конечно же, идет о Матроскине, который ни в какую не хочет становиться звездой интернета. Пятая серия Простоквашино будет посвящена именно забавному противостоянию этих двух уже полюбившихся всем героев.

Напомним, что "Возвращение в Простоквашино" является продолжением серии советских мультфильмов, снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Первый эпизод вышел 1 апреля. Всего же за два года киностудия планирует выпустить 30 роликов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в новом мультфильме пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, почтальона Печкина — актер Иван Охлобыстин, маму Дяди Федора — актриса Юлия Меньшова, кота Матроскина - Антон Табакова, а главный герой Дядя Федор говорил голосом Алексея Онежена.

Новое ПРОСТОКВАШИНО - Премьера 5-й серии - Шарик хочет телефон - Союзмультфильм 2018.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с августа 2016 года
Украинские железные дороги готовы полностью прекратить сообщение с РФ
Состояние россиянки Бутиной ухудшилось из-за содержания в холодной камере
Медведев допустил введение уголовного наказания за увольнение пожилых работников
Прокуратура проверит обвинения в домогательствах в адрес Вайнштейна и Сигала
Огромный транспортник ВВС США уткнулся носом при посадке
В Японии исчез с радаров спасательный вертолет
Минтруд спрогнозировал показатели рождаемости в России
Актриса сериала «Счастливы вместе» Мария Симдянкина вышла из комы
Росгвардия предложила льготы ЧОПам за содействие полиции
Захарова оценила идею США "улучшить поведение" России с помощью санкций
В сезон гриппа и ОРВИ простуженных ребят будут отправлять из школ и детсадов по домам
Погода в Москве на 10 августа 2018 года: будет жарко и солнечно
Медведев заявил, что РФ отреагирует на объявление экономической войны
Стало известно, когда жена и дочь летчика Ярошенко прилетят в США
В ФРГ оценили влияние продуктового эмбарго России как «ограниченное»