Вышла пятая серия нового "Простоквашино", в которой Шарик решил "запостить котика"

СЕГОДНЯ 10:49 2018-08-10T10:49:56+03:00

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Студия "Союзмультфильм" представила пятую серию нового "Простоквашино", которая получила название "Шарик хочет телефон". Эпизод был размещен на официальном YouTube-канале компании в пятницу, 10 августа.

В этот раз пес Шарик решает прославить ферму Простоквашино, сняв "бактериальный" ролик для YouTube, в надежде, что после этого Матроскин купит ему новый телефон. Однако блог героя недостаточно популярен, и тот задается целью привлечь побольше подписчиков. Для этого Шарик решает "запостить котика".

Речь, конечно же, идет о Матроскине, который ни в какую не хочет становиться звездой интернета. Пятая серия Простоквашино будет посвящена именно забавному противостоянию этих двух уже полюбившихся всем героев.

Напомним, что "Возвращение в Простоквашино" является продолжением серии советских мультфильмов, снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Первый эпизод вышел 1 апреля. Всего же за два года киностудия планирует выпустить 30 роликов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в новом мультфильме пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, почтальона Печкина — актер Иван Охлобыстин, маму Дяди Федора — актриса Юлия Меньшова, кота Матроскина - Антон Табакова, а главный герой Дядя Федор говорил голосом Алексея Онежена.