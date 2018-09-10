2018-09-10T18:02:49+03:00
Звезды

Глава Ленинки извинился за фотосессию на столе и фуршет в читальном зале

Вадим Дуда признал, что состоявшийся в библиотеке модный показ был "на грани" и пообещал учесть ошибки при проведении других мероприятий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава РГБ Вадим Дуда. Фото: Александр Щербак ТАССГлава РГБ Вадим Дуда. Фото: Александр Щербак ТАСС
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Вадим Дуда - генеральный директор Российской государственной библиотеки (она же Ленинка), где накануне состоялся скандальный модный показ итальянского дома Ermanno Scervino, извинился за неуважительное отношение организаторов мероприятия к самой РГБ и ее читателям.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 7 сентября учреждение было закрыто для обычных посетителей. В этот день библиотеку посетили более 500 российских деятелей культуры и искусства, а также политиков, чтобы оценить высокую моду и уникальную архитектуру исторического здания РГБ.

Недовольство общественности вызвал не сам показ, а состоявшийся в рамках него фуршет, который прошел прямо в читальном зале №3, куда обычно запрещено заходить с едой и напитками, и распространяемые среди гостей буклеты. В этих журналах была представлена фотосессия с участием актрисы Ингеборге Дапкунайте. На одном из снимков женщина стоит ногами на столе, за которым в обычные дни москвичи читают книги.

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Актриса Ингеборга Дапкунайте вскарабкалась с ногами на стол, за которым обычные люди в обычные дни читают книги
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"На мой взгляд, проведённое мероприятие было "на грани". Любой партнер, даже самый крупный и известный, приходя в РГБ, должен разделять наши ценности и уважение к библиотеке и книге. Очевидно, что мы не смогли обеспечить это полностью в проведённом показе. Не по злому умыслу или небрежности, а просто в силу недостаточного опыта в такого рода мероприятиях мы не смогли направить в правильное русло эмоциональный и творческий порыв наших партнёров", - приводятся слова главы Ленинки в ее официальном блоге.

По мнению Дуды, руководство библиотеки должно учесть свои ошибки и дальше продвигать интерес молодежи к книгам и чтению путем проведения различных мероприятий высокого класса, поскольку это учреждение является "живым пространством для живых людей", а не каким-то "кладбищем". При этом никаких "вызывающих" фотосессий и модных показов допускаться больше не будет.

"От себя лично я готов принести извинения тем, чьё тёплое отношение к Ленинке было задето появившимися в прессе фотографиями. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, и негативный опыт произошедшего также будет учтён", - добавил Дуда.

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