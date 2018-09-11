Спецпредставители США и Южной Кореи обсудили КНДР

СЕГОДНЯ 09:10 2018-09-11T09:29:37+03:00

Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР Ли Ду Хун и его американский коллега Стивен Бигэн на встрече в Сеуле Фото: REUTERS

Главной темой на встрече в Сеуле стал вопрос денуклеаризации Корейского полуострова

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 11 сентября, в Сеуле принимали высоких гостей из Вашингтона – американскую делегацию во главе со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном.

В здании южнокорейского МИД прошла его встреча с местным коллегой – специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном. Разумеется, обсуждали Пхеньян и обещанную им денуклеаризацию. Американец отметил, что «предстоит тяжелая работа».

«Но в то же время у нас есть масса возможностей, которые были созданы благодаря встречам на высшем уровне между лидерами США и Северной Кореи, а также между лидерами двух Корей», - подчеркнул Стивен Бигэн.

Спецпредставитель США заметил, что на сегодняшний день существуют определенные сложности, с которыми приходится сталкиваться, воплощая в жизнь идею полной денуклеаризации Корейского полуострова, но он верит – «в итоге мы добьемся успеха».

«Координация между США и Южной Корее очень важна в том процессе», - приводит его слова ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне Дональд Трамп получил от Ким Чен Ына письмо, в котором северокорейский лидер предложил главе Белого дома провести вторую встречу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дональд Трамп заключил с Ким Чен Ыном соглашение: что дальше

«Комсомолка» обсудила с экспертами дальнейшую судьбу американо-корейских отношений после заключения соглашения (подробности).