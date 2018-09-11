Трамп получил от Ким Чен Ына с предложением новой встречи
В Белом доме сообщили, что уже готовятся организовать второй саммит лидеров США и КНДР
Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел в июне 2018 года в СингапуреФото: REUTERS
Изменить размер текста:
Президент США Дональд Трамп получил от северокорейского лидера Ким Чен Ына «очень теплое, очень позитивное письмо», в котором глава КНДР предлагает американскому коллеге снова встретиться. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дональд Трамп заключил с Ким Чен Ыном соглашение: что дальше
«Комсомолка» обсудила с экспертами дальнейшую судьбу американо-корейских отношений после заключения соглашения (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»