Трамп получил от Ким Чен Ына с предложением новой встречи

СЕГОДНЯ 00:28 2018-09-11T00:28:26+03:00

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел в июне 2018 года в Сингапуре Фото: REUTERS

В Белом доме сообщили, что уже готовятся организовать второй саммит лидеров США и КНДР

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Президент США Дональд Трамп получил от северокорейского лидера Ким Чен Ына «очень теплое, очень позитивное письмо», в котором глава КНДР предлагает американскому коллеге снова встретиться. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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