2018-09-11T17:48:09+03:00
Происшествия

На США надвигается ураган «Флоренс»

Штаты Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Мэриленд оказались в опасной близости к стихии
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
США накроет ураган "Флоренс"США накроет ураган "Флоренс"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

США накроет мощный ураган, который пройдет по штатам Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Мэриленд. Синоптики уже дали название стихии - «Флоренс». А спасатели предупредили жителей о режиме ЧС.

Ориентировочно, непогода обрушится на американское побережье вечером 13 сентября или утром 14-го.

Уже сейчас сила ветра внутри циклона достигает пятого класса опасности. Это наивысший уровень в классификации стихий, сообщает «Утро.ру».

Скорость порывов достигает 225 километров в час – этого вполне хватит, что разрушить панельные дома, сносить рекламные конструкции, валить деревья и столбы на расстоянии до 50 км от океана.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за приближающегося к американскому побережью урагана «Флоренс» губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил обязательную эвакуацию жителей прибрежных районов штата, это около миллиона человек.

Президент США Дональд Трамп отменил рабочую поездку в Миссисипи из-за тревожных прогнозов сипоптиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума одобрила увеличение штрафов для авиадебоширов
Ученые назвали эффективный способ снизить давление без лекарств
Страшная авария на Минском шоссе в Подмосковье: погиб один человек
На США надвигается ураган «Флоренс»
Экс-глава спецслужбы Грузии рассказал об экспериментах США над людьми
Российский руфер забрался на здание самого охраняемого банка в Колумбии за 10 минут
В Сети не разделили восторг Порошенко от "драйвового видео" украинских танкистов
Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о "завербованном" дипломате в деле Скрипалей
Умер экс-глава Пенсионного фонда России Александр Куртин
Кабмин предложил запретить военным разглашать данные о себе и сослуживцах
Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом до 19 октября
Посол Швеции исключил возможность остановки «Северного потока - 2»
Тони Роббинс снова выступит в России
Кремль не воспринял всерьез сообщения о возможной атаке США по силам РФ в Сирии
Глава ВЦИОМ рассказал, в какой месяц россияне наиболее несчастны
В Нигерии при взрыве бензовоза погибло 35 человек
Боевики приступили к съемкам постановочной химатаки в сирийском Идлибе
Россияне готовы отказаться от лапши и каш быстрого приготовления