На США надвигается ураган «Флоренс»

СЕГОДНЯ 17:47 2018-09-11T17:48:09+03:00

Штаты Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Мэриленд оказались в опасной близости к стихии

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США накроет мощный ураган, который пройдет по штатам Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Мэриленд. Синоптики уже дали название стихии - «Флоренс». А спасатели предупредили жителей о режиме ЧС.

Ориентировочно, непогода обрушится на американское побережье вечером 13 сентября или утром 14-го.

Уже сейчас сила ветра внутри циклона достигает пятого класса опасности. Это наивысший уровень в классификации стихий, сообщает «Утро.ру».

Скорость порывов достигает 225 километров в час – этого вполне хватит, что разрушить панельные дома, сносить рекламные конструкции, валить деревья и столбы на расстоянии до 50 км от океана.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за приближающегося к американскому побережью урагана «Флоренс» губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил обязательную эвакуацию жителей прибрежных районов штата, это около миллиона человек.

Президент США Дональд Трамп отменил рабочую поездку в Миссисипи из-за тревожных прогнозов сипоптиков.