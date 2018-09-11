На США надвигается ураган «Флоренс»
США накроет мощный ураган, который пройдет по штатам Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Мэриленд. Синоптики уже дали название стихии - «Флоренс». А спасатели предупредили жителей о режиме ЧС.
Ориентировочно, непогода обрушится на американское побережье вечером 13 сентября или утром 14-го.
Уже сейчас сила ветра внутри циклона достигает пятого класса опасности. Это наивысший уровень в классификации стихий, сообщает «Утро.ру».
Скорость порывов достигает 225 километров в час – этого вполне хватит, что разрушить панельные дома, сносить рекламные конструкции, валить деревья и столбы на расстоянии до 50 км от океана.
Ранее сайт kp.ru писал, что из-за приближающегося к американскому побережью урагана «Флоренс» губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил обязательную эвакуацию жителей прибрежных районов штата, это около миллиона человек.
Президент США Дональд Трамп отменил рабочую поездку в Миссисипи из-за тревожных прогнозов сипоптиков.