В Южной Каролине из-за урагана «Флоренс» собираются эвакуировать около миллиона человек

СЕГОДНЯ 04:12 2018-09-11T04:28:11+03:00

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Из-за приближающегося к американскому побережью урагана «Флоренс» губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил обязательную эвакуацию жителей прибрежных районов штата, это около миллиона человек, сообщает агентство Reuters.

«Мы не хотим рисковать жизнью ни едного жителя Южной Каролины из-за этого урагана», - заявил Макмастер на пресс-конференции в понедельник.

Он уточнил, что массовая эвакуация начнется во вторник с полудня (19:00 по московскому времени) и не исключил возможности того, что придется перебраться в более безопасные районы и людям, живущим вдали от берега.

Бойцы Нацгвардии США в Южной Каролине запасаются топливом перед ураганомФото: REUTERS

Фото: REUTERS

По данным губернатора, бушующий в Атлантическом океане ураган обрушится на штат в четверг, 13 сентября. Национальный ураганный центр США предупредил, что к этому времени он станет «экстремально опасным».

Сейчас «Флоренс» примерно в 1880 километрах от песчаной косы Кейп-Фир в Северной Каролине, где, как и в Южной, еще в воскресенье ввели режим чрезвычайной ситуации.

В подготовке к удару стихии задействована Нацгвардия США. Ранее сайт kp.ru сообщал, что из-за урагана Дональд Трамп отменил поездку в Миссисипи.