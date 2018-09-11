2018-09-11T03:28:30+03:00
В мире

Трамп отменил поездку в Миссисипи из-за урагана «Флоренс»

Президент США собирался выступить там в поддержку сенатора-республиканца
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Приближающийся к американскому побережью ураган «Флоренс» нарушил планы президента США. Дональд Трамп отменил из-за него поездку в штат Миссисипи, где он собирался выступить в поддержку сенатора-республиканца Синди Хайд-Смит, которая намерена участвовать в ноябрьских выборах.

Вместо этого глава Белого дома обсудил по телефону надвигающуюся бурю с губернаторами штатов, которым может грозить опасность, и заверил их в готовности федерального правительства «помогать 24 часа в сутки, семь дней в неделю». О чем и сообщил на своей странице в Twitter.

«Мои люди только что проинформировали меня, что это одна из худших бурь, которые обрушивались на Восточное побережье за многие годы. Кроме того, похоже, что это будет прямой удар по Северной Каролине, Южной Каролине и Виргинии. Будьте готовы, будьте осторожны, будьте в безопасности!» – написал Трамп в предыдущем сообщении.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за приближения мощного тропического шторма «Флоренс» в нескольких штатах Америки объявили режим чрезвычайной ситуации. С тех пор он усилился до четвертой категории по пятибалльной шкале и перерос в ураган. Ожидается, что восточного побережья США «Флоренс» достигнет к пятнице.

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