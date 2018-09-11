2018-09-11T21:45:18+03:00
Политика

Лавров примет участие в возглавляемом Трампом заседании Совбеза ООН

Известно, что сессия СБ на высшем уровне будет посвящена иранской проблеме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен принять участие в заседании Совета Безопасности ООН, проводимом в рамках недели высокого уровня на Генеральной Ассамблее.

Напомним, что именно эта встреча, запланированная на среду, 26 сентября, будет проходить под председательством американского лидера Дональда Трампа.

"Мы слышали позицию президента [США] в его выступлениях, так что не думаю, что тут есть какая-то интрига", - цитирует ТАСС постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

Напомним, что ранее постпред Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Никки Хейли сообщила о намерении Трампа возглавить заседание Совбеза. Ихвестно, что главной темой обсуждения станет иранская проблема.

Так, Вашингтон хочет привлечь внимание к якобы имевшим место нарушениям Тегерана в области международного права, передает сайт kp.ru.

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