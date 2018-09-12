2018-09-12T16:18:18+03:00
В мире

Европарламент поддержал резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основополагающих принципов ЕС

За принятие документа проголосовали 448 евродепутатов при 197 голосах против и 48 воздержавшихся
Денис СУХОВ
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Европарламент поддержал резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основополагающих принципов ЕСЕвропарламент поддержал резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основополагающих принципов ЕСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европарламент в среду принял резолюцию, в которой признает угрозу нарушения Венгрией основополагающих принципов Евросоюза, рекомендует Совету ЕС разобраться в ситуации и предпринять соответствующие меры.

В частности, венгерские власти подозревают в нарушении 2-й статьи Договора о Европейском союзе, в которой говорится, что сообщество основано на «ценностях уважения к человеческому достоинству, свободе, демократии, равенству, верховенству права и соблюдению прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам». Предполагается, что если страна-участница ЕС отступает от этих принципов, в ее отношении задействуется 7-я статья того же договора, которая дает Совету ЕС право приостановить ряд полномочий государства-нарушителя в европейских институтах.

Поводом для принятия резолюции стал доклад евродепутата от Голландии Джудит Саргентини, которая представила доклад о внутриполитической обстановке в Венгрии. В нем выражается обеспокоенность по 12 пунктам, включая «работу конституционной и избирательной систем; независимость судов; коррупцию и конфликты интересов; свободу высказываний, собраний, вероисповедания; основополагающие права мигрантов, просителей убежища и беженцев».

Документ поддержали 448 депутатов Европарламента, 197 выступили против и еще 48 парламентариев воздержались. Теперь Совет ЕС должен установить, насколько опасения Саргентини обоснованы.

В случае, если в отношении Венгрии применят 7-ю статью, страна лишится права голоса в Совете ЕС. Однако об исключении из Евросоюза речи не идет — предполагается, что штрафные меры должны не оттолкнуть страну-нарушителя, а направить на путь примирения и соблюдения принципов ЕС.

Также весьма скептически оценивается вероятность применения каких-либо реальных санкций против Будапешта. Подобные решения принимаются членами Совета ЕС единогласно и такого поворота событий не допустят в первую очередь союзники Венгрии по Вышеградской группе (Польша, Чехия и Словакия), чья миграционная и внутренняя политика также постоянно подвергается критике из Брюсселя.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что принятая резолюция — месть венграм за отказ принимать мигрантов. По его словам, доклад Саргентини содержит десятки фактологических ошибок. В то же время политик признал, что его страна «придерживается иного, чем ЕС» мнения относительно «христианской религии, роли нации и семьи».

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