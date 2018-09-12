В правительстве заявили о необходимости изменить антипиратские законы из-за ситуации с "Яндексом"
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что антипиратские законы необходимо изменить после ситуации с "Яндексом". По его словам, соответствующие поправки могут внести в Госдуму до конца 2018 года.
"Что касается регулирования данных с точки зрения авторских прав и прав на интеллектуальную собственность, конечно, совершенствование законодательства, в том числе антипиратского, точно нужно", - сказал Акимов в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.
Он отметил, что поправки в законодательство разрабатываются в сотрудничестве с Федеральной антимонопольной службой, агентством по интеллектуальной собственности, Минэкономразвития и бизнесом, передает "Интерфакс".
Напомним, ранее Мосгорсуд ограничил доступ к сервису "Яндекс.Видео" по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер", в связи с незаконной публикацией фильмов и сериалов - "Домашний арест", "Мистические истории", "Осторожно, земляне" и "Вне игры".