2018-09-12T16:40:23+03:00
Общество

В правительстве заявили о необходимости изменить антипиратские законы из-за ситуации с "Яндексом"

До конца года соответствующие поправки могут быть внесены в Госдуму, заявил вице-премьер Максим Акимов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Госдуму до конца года внесут поправки в антипиратское законодательствоВ Госдуму до конца года внесут поправки в антипиратское законодательствоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что антипиратские законы необходимо изменить после ситуации с "Яндексом". По его словам, соответствующие поправки могут внести в Госдуму до конца 2018 года.

"Что касается регулирования данных с точки зрения авторских прав и прав на интеллектуальную собственность, конечно, совершенствование законодательства, в том числе антипиратского, точно нужно", - сказал Акимов в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Он отметил, что поправки в законодательство разрабатываются в сотрудничестве с Федеральной антимонопольной службой, агентством по интеллектуальной собственности, Минэкономразвития и бизнесом, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее Мосгорсуд ограничил доступ к сервису "Яндекс.Видео" по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер", в связи с незаконной публикацией фильмов и сериалов - "Домашний арест", "Мистические истории", "Осторожно, земляне" и "Вне игры".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россияне стали чаще болеть ОРВИ
Песков: Путин не общался с "подозреваемыми" по делу Скрипалей
Социологи назвали самую несчастную страну в мире
Племянница Скрипаля заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов
Люксембург создаст собственное космическое агентство
Умер Рашид Таха - французский композитор и певец
Путин стал вожатым Всероссийского детского центра "Океан"
Европарламент поддержал резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основополагающих принципов ЕС
Апелляционный суд Киева арестовал акции "дочек" ВЭБ, Сбербанка и ВТБ по иску Коломойского
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в рамках учений «Восток-2018»
Норкин рассказал, почему выгнал из телестудии украинского эксперта
В Японии не поддержали предложение Путина по мирному договору
Корабли ТОФ поразили крылатыми ракетами судно-мишень в рамках учений «Восток-2018»