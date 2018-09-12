В правительстве заявили о необходимости изменить антипиратские законы из-за ситуации с "Яндексом"

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-12T16:40:23+03:00

В Госдуму до конца года внесут поправки в антипиратское законодательство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца года соответствующие поправки могут быть внесены в Госдуму, заявил вице-премьер Максим Акимов

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Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что антипиратские законы необходимо изменить после ситуации с "Яндексом". По его словам, соответствующие поправки могут внести в Госдуму до конца 2018 года.

"Что касается регулирования данных с точки зрения авторских прав и прав на интеллектуальную собственность, конечно, совершенствование законодательства, в том числе антипиратского, точно нужно", - сказал Акимов в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Он отметил, что поправки в законодательство разрабатываются в сотрудничестве с Федеральной антимонопольной службой, агентством по интеллектуальной собственности, Минэкономразвития и бизнесом, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее Мосгорсуд ограничил доступ к сервису "Яндекс.Видео" по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер", в связи с незаконной публикацией фильмов и сериалов - "Домашний арест", "Мистические истории", "Осторожно, земляне" и "Вне игры".