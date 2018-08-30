«Яндекс» объяснил причину удаления «пиратских ссылок» из поисковой выдачи

СЕГОДНЯ 18:19 2018-08-30T18:20:04+03:00

В компании подчеркнули, что не согласны с требованиями Роскомнадзора, но стремятся снизить риск блокировки поисковика

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Компания «Яндекс» не согласна с требованием Роскомнадзора удалить из поисковой выдачи ссылки на «незаконно размещенную информацию», в том числе на сериалы телеканалов группы «Газпром-медиа».

«Мы продолжаем считать, что требования не обоснованы и не соответствуют текущему законодательству и практике его применения. Мы будем оспаривать их в суде», - подчеркнул пресс-секретарь «Яндекса» Илья Боровский.

Однако компания приняла решение удалить из поисковой выдачи сервиса «Яндекс.Видео» ссылки на страницы со спорным контентом, чтобы минимализировать риск блокировки всего поисковика. Дело в том, что в случае соответствующего распоряжения Роскомнадзора, большинство интернет-провайдеров смогут приостановить трафик только по одному доменному имени yandex.ru, что равносильно прекращению доступа сразу ко всем сервисам «Яндекса».

«На самом деле предъявленные нам требования неисполнимы. Яндекс не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить. Кроме того, Яндекс не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, Яндекс не может отделить спорный контент от легального. Поэтому среди удалённых нами ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещён самим правообладателем», - добавил Боровский.

По его словам, теперь пользователи «Яндекса» потеряли возможность отыскать легальный контент, а ресурсы «Газпром-медиа», вероятно, лишились части трафика.

Кроме того, предъявленные Роскомнадзором требования не устраняют проблему пиратства, считают в компании. Нелегальный контент по-прежнему доступен на пиратских сайтах, социальных сетях и на медиахостингах — его нетрудно найти с помощью других поисковиков.

«Хорошее решение проблемы пиратства должно удовлетворять двум принципам: прозрачность и равноприменимость. Мы сами являемся правообладателем и будем работать с другими правообладателями, регуляторами и прочими игроками индустрии над созданием системы, в которой оба этих принципа будут соблюдаться», - заключил представитель Яндекса.

Напомним, в понедельник вечером Роскомнадзор направил «Яндексу» требование в течение трех рабочих дней прекратить доступ к пиратскому контенту через поисковый сервис «Яндекс.Видео». Поводом стало решение Московского городского суда, который в минувшую пятницу удовлетворил иск телеканалов группы «Газпром-медиа». Последние пожаловались, что поисковик выдает пользователям ссылки на сериалы, размещенные на пиратских ресурсах.

Ранее стало известно, что 31 августа Роскомнадзор проверит выполнение требований «Яндексом».