Костин заявил, что банки России выстоят в случае введения новых американских санкций

СЕГОДНЯ 17:56 2018-09-12T17:56:54+03:00

Глава ВТБ отметил, что «все клиенты всех кредитных организаций получат назад свои средства»

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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банки России при поддержке Центробанка выстоят в случае введения новых американских санкций.

"Санкционный режим для нашей экономики нежелателен, он только усугубляет отношения между Россией и США. При любом сценарии у нас есть понимание того, как защитить наших клиентов", — сказал Костин в интервью Блумберг ТВ в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Он подчеркнул, что все клиенты банков получат назад свои средства.

"В какой валюте — это отдельная история", — добавил Костин.

Руководитель кредитной организации также подчеркнул, что оттока денежных средств клиентов в иностранной валюте в настоящее время не наблюдается. По словам Костина, ВТБ в настоящее время работает в обычном режиме.

С 11 по 13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский проходит четвертый Восточный экономический форум.

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