2018-09-12T18:08:36+03:00
Умные вещи

В Сети появились характеристики и названия новых iPhone

Информация о продуктах Apple всплыла на сайте корпорации за несколько часов до официальной презентации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Компания Apple 12 сентября 2018 года проводит традиционную ежегодную презентацию новых продуктовКомпания Apple 12 сентября 2018 года проводит традиционную ежегодную презентацию новых продуктовФото: REUTERS
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Стало известно, что в среду, 12 сентября, корпорация Apple представит несколько новых смартфонов под названиями iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Информация о данных гаджетах всплыла на сайте компании всего за несколько часов до официальной презентации.

Узнать подробности о новой продукции от американского бренда удалось благодаря XML-файлу страницы "карта сайта". Именно здесь указаны все доступные для приобретения продукты Apple.

На некоторое время в коде страницы появились не только названия новых смартфонов, но и некоторые их характеристики. Так, стало известно, что диагональ дисплея iPhone XS составляет 5,8 дюйма, а iPhone XS Max — 6,5 дюйма. Смартфоны будут доступны сразу в нескольких вариациях - на 64, 256 и 512 ГБ памяти, а также в серебристом, черном и золотом цветах.

Что касается iPhone XR, то его экран составит 6,1 дюйма. Гаджет можно будет купить в черной, белой, красной, желтой, синей и коралловой расцветках. Доступный объем памяти устройства - 64 и 256 ГБ.

Кроме того, компания сразу же после презентации разместит на сайте ссылки на приобретение силиконовых и кожаных чехлов для новых смартфонов, передает ATH.

Именно это издание одним из первых обратило внимание на утечку информации и рассказало о выпуске корпорацией новой модели так называемых "умных часов" Apple Watch Series 4. Они также будут представлены в различных цветовых решениях, а главным отличием от предыдущих версий станет увеличенная на несколько миллиметров ширина экрана.

Прямую онлайн-трансляцию с презентации Apple, которая состоится в Калифорнии 12 сентября 2018 года можно посмотреть на сайте kp.ru.

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