Внедорожник въехал в толпу в Китае: 3 человека погибли, 43 пострадали

СЕГОДНЯ 18:29 2018-09-12T18:29:27+03:00

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По меньшей мере три человека погибли и еще 43 пострадали в результате наезда внедорожника на толпу прохожих в китайском городе Хэндун провинции Хунань.

Авария произошла в среду, 12 августа. Красный внедорожник Land Rover по невыясненным пока причинам съехал с проезжей части на обочину и сбил несколько десятков людей.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и представители местной власти. Всем пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь.

Между тем, по данным портала Sina, сам виновник случившегося, некий Ян Цзанъюнь уже задержан. Известно, что он неоднократно имел проблемы с законом. Причины ДТП выясняются.

Внедорожник протаранил толпу в Китае.Три человека погибли, более 40 пострадали

Напомним, что несколько дней назад еще один наезд был совершен в Москве. Молодой человек поссорился с мужчинами в ресторане, а после подкараулил своих обидчиков на улице и сбил их, будучи за рулем автомобиля. В результате погиб один человек, еще девять пострадали, передает сайт kp.ru.