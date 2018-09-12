2018-09-12T18:29:27+03:00
Происшествия

Внедорожник въехал в толпу в Китае: 3 человека погибли, 43 пострадали

По данным полиции, виновник аварии неоднократно имел проблемы с законом [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Внедорожник протаранил толпу на площади города ХэнъянВнедорожник протаранил толпу на площади города ХэнъянФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По меньшей мере три человека погибли и еще 43 пострадали в результате наезда внедорожника на толпу прохожих в китайском городе Хэндун провинции Хунань.

Авария произошла в среду, 12 августа. Красный внедорожник Land Rover по невыясненным пока причинам съехал с проезжей части на обочину и сбил несколько десятков людей.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и представители местной власти. Всем пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь.

Между тем, по данным портала Sina, сам виновник случившегося, некий Ян Цзанъюнь уже задержан. Известно, что он неоднократно имел проблемы с законом. Причины ДТП выясняются.

Внедорожник протаранил толпу в Китае.Три человека погибли, более 40 пострадали

Напомним, что несколько дней назад еще один наезд был совершен в Москве. Молодой человек поссорился с мужчинами в ресторане, а после подкараулил своих обидчиков на улице и сбил их, будучи за рулем автомобиля. В результате погиб один человек, еще девять пострадали, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Курва!": Украинская писательница взбесилась из-за учебника русского языка
Власти Москвы задумались о введении туристического сбора в столице
В суд Швеции поступил иск против "Северного потока-2"
МВД ДНР опубликовало фото разыскиваемого по делу об убийстве Захарченко
Мэй предостерегла британских политиков от появления на телеканале RT
Роскомнадзор попросили проверить организации, маркировавшие книги школьной программы
В Сети появились характеристики и названия новых iPhone
Костин заявил, что банки России выстоят в случае введения новых американских санкций
Боевики отсняли ролики о "химатаке" в Идлибе и готовятся показать их в ООН
Россияне стали чаще болеть ОРВИ
Песков: Путин не общался с "подозреваемыми" по делу Скрипалей
Социологи назвали самую несчастную страну в мире
Племянница Скрипаля заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов
Люксембург создаст собственное космическое агентство
Умер Рашид Таха - французский композитор и певец
Путин стал вожатым Всероссийского детского центра "Океан"
В правительстве заявили о необходимости изменить антипиратские законы из-за ситуации с "Яндексом"
Европарламент поддержал резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основополагающих принципов ЕС
Апелляционный суд Киева арестовал акции "дочек" ВЭБ, Сбербанка и ВТБ по иску Коломойского
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в рамках учений «Восток-2018»
Норкин рассказал, почему выгнал из телестудии украинского эксперта
В Японии не поддержали предложение Путина по мирному договору
Корабли ТОФ поразили крылатыми ракетами судно-мишень в рамках учений «Восток-2018»