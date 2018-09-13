МИД Кубы опроверг причастность России к «акустическим атакам» на посольство США

СЕГОДНЯ 00:14 2018-09-13T00:15:19+03:00

Представитель ведомства подчеркнул, что Гавана не предпринимает никаких действий против иностранных дипломатов

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Сообщения американских СМИ о причастности России к якобы имевшим место «акустическим атакам» на сотрудников посольства США на Кубе – бездоказательны и беспочвенны. Такое заявление сделал 12 сентября директор департамента Соединенных Штатов в МИДе Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

Он отметил, что телеканал NBC, опубликовавший материал с такими обвинениями, «играет в опасную игру»

«Он бездоказательно и беспочвенно намекает на заговор третьих стран на Кубе, цитируя неназванные источники и выдумывая интриги», - написал Фернандес де Коссио в Twitter.

Дипломат подчеркнул, что Куба никогда не предпринимала никаких вредительских действий в отношении дипломатов из любой страны. Более того, власти Острова свободы не позволяет никому совершать подобные действия на своей территории.

Также де Коссио заверил, что правоохранительные органы республики провели тщательное расследование и пришли к выводу, что никакое оружие против американских дипломатов не применялось.

Ранее сайт «КП» сообщал, что глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт предостерегла СМИ от цитирования высокопоставленных чиновников, обвиняющих в «акустических атаку» Россию. Она подчеркнула, что в Вашингтоне не считают, что власти РФ могут быть ответсвенны за внезапно ухудшившееся здоровье американских дипломатов.

Напомним, что с ноября 2016 года по август 2017-го не менее 26 сотрудников посольства США в Гаване пострадали от некоего воздействия, которое характеризовали как "акустическую атаку". Дипломаты жаловались на длительное головокружение, тошноту и звон в ушах.