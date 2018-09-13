Песков: Москва и Токио продолжать работать над мирным договором

СЕГОДНЯ 02:18 2018-09-13T02:18:20+03:00

Пресс-секретарь президента заверил, что в Москве понимают, что у японских партнеров могут быть

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Власти России и Японии продолжат работать над мирным договором, и будут делать это в конструктивном и добром ключе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РРФ Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ подписать документ безо всяких предварительных условий.

«Предлагается сначала подписать мирный договор и потом уже, исходя из отношений мира, дружбы и сотрудничества выходить на необходимые консенсусы», - пояснил Песков.

Он отметил, что в Москве понимают, что у Японии «могут быть нюансы», но заверил, что Путин настроен на решение этой проблемы и «высоко ценит усилия премьер-министра Синдзо Абэ по налаживанию добрых отношений, по реализации плана из восьми пунктов». Он подчеркнул, что огромное количество проектов основаны на плане по развитию взаимодействия РФ и Японии, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента указал, что инициатива по подписанию мирного договора – «достаточно новая». Она родилась у Путина прямо во время пленарного заседания Восточного экономического форума, на котором он ее и озвучил.

«Смысл идеи достаточно ясен: решение территориальных споров - это процесс, который иногда требует десятилетий, опыт решения таких сложных, растянутых по времени процессов у России есть, например, с Китаем», - рассказал представитель Кремля.

Сайт kp.ru писал о том, что Синдзо Абэ пока не никак не прокомментировал идею Путина.