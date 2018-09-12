Путин предложил Абэ заключить мирный договор без предварительных условий

СЕГОДНЯ 09:55 2018-09-12T10:06:56+03:00

Судя по тому, что премьер Японии Синдзо Абэ довольно кивнул на это, его такое предложение более чем устроило Фото: REUTERS

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Пленарное заседание Восточного экономического форума с участием лидеров России, Китая, Японии, Южной Кореи и Монголии принесло первую сенсацию. Владимир Путин, обсуждая ситуацию с мирным договором с Японией, упирающийся в спор о Курильских островах, предложил изменить подход к вопросу.

- Эта мысль пришла мне в голову прямо сейчас, на этой сцене, - сказал Путин. - Давайте заключим мирный договор - не сейчас, а до конца года - без всяких предварительных условий. А потом на основе этого мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам все спорные вопросы, с которыми мы не можем справиться 70 лет.

Судя по тому, что премьер Японии Синдзо Абэ довольно кивнул на это, его такое предложение более чем устроило.