2018-09-12T10:06:56+03:00
ВЭФ-2018

Путин предложил Абэ заключить мирный договор без предварительных условий

Россия и Япония могут помириться уже в ближайшие месяцы
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Судя по тому, что премьер Японии Синдзо Абэ довольно кивнул на это, его такое предложение более чем устроилоСудя по тому, что премьер Японии Синдзо Абэ довольно кивнул на это, его такое предложение более чем устроилоФото: REUTERS
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Пленарное заседание Восточного экономического форума с участием лидеров России, Китая, Японии, Южной Кореи и Монголии принесло первую сенсацию. Владимир Путин, обсуждая ситуацию с мирным договором с Японией, упирающийся в спор о Курильских островах, предложил изменить подход к вопросу.

- Эта мысль пришла мне в голову прямо сейчас, на этой сцене, - сказал Путин. - Давайте заключим мирный договор - не сейчас, а до конца года - без всяких предварительных условий. А потом на основе этого мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам все спорные вопросы, с которыми мы не можем справиться 70 лет.

Судя по тому, что премьер Японии Синдзо Абэ довольно кивнул на это, его такое предложение более чем устроило.

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