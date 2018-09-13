2018-09-13T20:58:09+03:00
Экономика

Киев: Апелляционный суд в Швеции вновь разрешил арестовывать активы «Газпрома» по тяжбе с «Нафтогазом»

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал российский холдинг выплатить $2,56 млрд в пользу украинской компании
Денис СУХОВ
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Апелляционный суд в Швеции вновь разрешил арестовывать активы «Газпрома» по тяжбе с «Нафтогазом»Апелляционный суд в Швеции вновь разрешил арестовывать активы «Газпрома» по тяжбе с «Нафтогазом»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Апелляционный суд Швеции отменил свое предыдущее постановление о приостановке мер по аресту зарубежных активов «Газпрома» в рамках принудительного взыскания $2,56 млрд в пользу украинского «Нафтогаза».

Об этом сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Мы еще раз доказали всем, что «Газпром» должен незамедлительно выполнить решение арбитража. Ну, а пока мы продолжим принудительное исполнение во всех странах», - написал Витренко.

Позднее в пресс-службе «Нафтогаза» уточнили, что новое решение апелляционного суда Швеции не подлежит обжалованию.

«Суд коротко обосновал свое решение, отметив: «Причин, по которым было принято решения о приостановке исполнительных действий, больше не существует. Предварительные решения о приостановке, соответственно, отменяются», - говорится в сообщении украинской компании.

Отмена решения апелляционного суда упростит для «Нафтогаза» накладывание ареста на активы «Газпрома» в других странах, однако и ранее за пределами Швеции эти аресты и ранее накладывались без заметных проблем.

Напомним, в конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по двум спорам между «Газпромом» и «Нафтогазом»: по контрактам на поставку газа Киеву и транзит топлива по территории Украины.

Суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» дополнительные $4,63 млрд за якобы недопоставленные объемы газа по транзитному контракту. За вычетом долга Киева за поставленное ей топливо, российский холдинг остался должен украинской компании $2,56 млрд.

В «Газпроме» сочли, что решения были приняты с процессуальными нарушениями и заявили о намерении полностью их обжаловать.

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