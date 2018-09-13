Захарова: В Москве не знают о «российском перебежчике» в деле Скрипалей
В Москве не располагают сведениями о «перебежчике» из российского посольства в Риме, который по данным СМИ якобы согласился передать британским властями «настоящие имена» исполнителей покушения на Сергея и Юлию Скрипалей.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российская сторона не располагает никакой информацией об этом таинственном персонаже, никто из нашего посольства в Риме не «убегал», - сказала дипломат.
По ее словам, такое «раскрытие «агента» не вызывает доверия, так как противоречит практике работы английских спецслужб.
«Масштабы дезинформации по делу Скрипалей со стороны британцев давно уже зашкаливают, а низкопробный уровень фейковых вбросов не достоин комментариев», - резюмировала Захарова.
Ранее газета Daily Express сообщила со ссылкой на собственные источники, что в апреле в Великобританию доставили сотрудника российского посольства в Риме, который был завербован британской разведкой и пообещал раскрыть «настоящие имена» россиян, которых Лондон подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
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