Полковник ГРУ - о новых подробностях «дела Скрипалей в британской прессе: «Чистильщики» ходят за «братками», а не офицерами ГРУ

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-11T20:39:11+03:00

Информация журналистов Daily Mirror о том, что «русских разведчиков» Петрова и Боширова в Лондоне сопровождали еще четверо, вызывает уже не удивление, а смех и слезы

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Мир еще не «пережевал» выпорхнувшую из недр английских спецслужб весть о «двух офицерах ГРУ», якобы совершивших покушение на Скрипалей, как лондонская Daily Mirror (опять-таки - со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании) огорошила человечество новой сенсацией. Оказывается, за неразлучной парочкой «русских разведчиков» Александром Петровым и Русланом Бошировым неотступно следовала четверка так называемых «чистильщиков». Они, якобы, должны были подстраховать Петрова и Баширова и даже «выполнить задание» вместо них, если они попадут в ДТП или другое непредвиденное ЧП.

Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

Ранее ветеран военной разведки, бывший офицер ГРУ, полковник в оставке Иван Тарасов уже комментировал сообщения английской прессы (см. «Офицер ГРУ о «Деле Скрипалей»: Ищите криминальный след. Мы так не работаем»). «КП» попросила нашего коснультанта ответить на новые вопросы в связи с появлением у британских жуналистов «дополнительных данных».

- Иван Алексеевич, судя по публикации в Daily Mirror, по Англии целыми стадами бродят офицеры ГРУ...

- Конечно, все это бредни, которые могут вызывать только смех у профессионалов. Есть такое явление, которое уже давно свойственно, скажем, американцам и англичанам: если нет доказательств, их выдумывают. В прошлый раз я уже говорил вам, что в ликвидации Скрипаля не было никакого смысла. Он давно отыгранная карта и военной равзедке проводить спецоперацию по его ликвидации нет никакого резона. И тут я снова повторюсь: в покушении на Скрипаля и его дочь надо искать криминальный след. Насколько мне известно, у него был свой бизнес, были и долги... А еще он оказывал «консультационные услуги» испанской разведке в борьбе с так называемой «русской мафией» в Испании. Я не исключаю, что из него таким образом хотели выбить долги или же пытались ему заткнуть рот. Офицеры ГРУ такими делами не занимаются, - это стиль «братков». Как раз у них частенько за спиной главных исполнителей ходят «контролеры и чистильщики».

- В данном случае они даже не убрали вещдоки... Я имею ввиду флакон из-под отравы...

- Это еще одно докзательство того, что работали невежды, а не профессионалы. У них явно или руки дрожали...

- А если это было сделано умышленно?..

- Да, такая версия тоже может быть. Тогда неизбежно возникает вопрос: а где эти, извните, лохи добыли заразу?

И тут можно додумывать сюжеты похлеще, чем у Агаты Кристи! Начиная с того, что это дело рук самих английских спецслужб, которые одним выстрелом убили двух зайцев: и нашли двух подходящих персонажей, и перевели стрелки на Россию. Если же это месть «русской мафии» (а ее представители засели не только в Испании, но и в Англии), которая мстила Скрипалю за «наводку», то здесь тоже можно усматрвиать тонкий расчет: отвести от себя подозрения и пустить английские спецслужбы по тому же «русскому следу».

Обвиняемые Британией в причастности к покушению на Скрипалей Алексей Петров и Руслан Боширов.Фото: REUTERS

- Но ведь даже мафии не так просто добыть флакон столь экзотического отравляющего вещества, от которого пострадали Скрипали?

- У мафии столько денег, что она могла купить отраву в том же Порт Даун, как вы покупаете пачку сигарет! Вы же не забывайте, что Англия стала приютом для богатого российского ворья. А оно давно зуб точит на российские власти, где сейфы ломятся от уголовных дел. Как говорится, у большого брата все ходы записаны!

- Daily Mirror пишет, что «группа прикрытия понадобилась для наблюдения за Скрипалями. Петров и Боширов должны были знать, что Скрипали не вернутся домой, пока они распыляют «Новичок»»... Издание также заявляет, что «они вступили бы в дело вместо Петрова и Боширова, если бы что-то пошло не по плану, «вроде ДТП»...

- Такое мог придумать не то, что взрослый журналист, а мальчишка, обладающий хорошим чувством фантазии. Там еще и о другом английские газеты писали: якобы «офицеров ГРУ» Петрова и Боширова аж полгода... Полгода! Обучали, как надо наносить яд на дверную ручку дома, в котором живет Скрипаль... Вот в это в здравом уме можно поверить?

- Как вы думаете, зачем англичане сообщили о «четырех чистильщиках» в деле Скрипалей?

- Тут надо хорошо знать технологии информационных войн, которыми явно пользуются англичане. Одна из таких технологий называется «ядерная реакция», по-другому еще - «гангрена» или «саркома».

Жертвы отравления в Солсбери Сергей Скрипаль с дочкой Юлией.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- И в чем ее смысл?

- Он прост. Когда начинается информационная война против какой-то страны, - в данном случае - России, и в дело запущено плохо сфабрикованное обвинение, то для пущей его «доказателности» делаются все новые и новые вбросы, появляются новые сюжеты и действующие лица. И таким собразом создается эффект непрерывного фронтального наступления. А обвиняемая сторона постоянно оказывается в роли обороняющейся или оправдывающейся. Ну вот чем мы с вами сейчас и занимаемся? И когда-то, когда нынешний британский премьер Тереза Мэй будет уже глубокой бабушкой, а может и раньше, она, подобно Тони Блэру, выступит и скажет: «Извните, я врала потому, что меня неправильно информировали спецлужбы». Понимте, Блэр извниялся перед соотечесвтеннкиами за то, что слишком легковерно отнесся к информации ЦРУ о наличие у Хусейна химического оружия. И Англия вступила в войну против Ирака на стороне США. Правда, Мэй, вряд ли это сделает. Уж слишком самоуверенная...

КСТАТИ

В «деле Скрипалей» появились русские «чистильщики»

Не успели британские власти назвать имена предполагаемых отравителей бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери — российских агентов Александра Петрова и Руслана Боширова (имена, разумеется, вымышленные, а настоящие власти пока не раскрывают), как в СМИ просочилась новая информация. На ликвидацию Скрипаля якобы была направлена целая группа «чистильщиков», состоящая из шести человек. Имена четверых агентов пока скрывают. Они так же, как и Петров с Бошировым, прибыли в Британию примерно 2 марта (Скрипаль и его дочь Юлия отравились неизвестным веществом 4 марта — ред.) только в разные аэропорты Лондона. «Чистильщикам» не требовались британские визы в отличие от двоих отравителей, притворившихся обычными бизнесменами. Они использовали имена и фамилии реальных заключенных, находящихся на данный момент в тюрьмах Евросоюза. (подробности)

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