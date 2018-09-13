"Отравители" Скрипалей: Мы не агенты ГРУ, мы торгуем спортивным питанием и ждем от англичан извинений

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-13T16:26:38+03:00

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После призыва Владимира Путина к Александру Петрову и Руслану Боширову пообщаться со СМИ эти прославившиеся на весь мир россияне, которых Лондон называет отравителями своего бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян. Напряженная беседа длилась 25 минут. Приводим самые интересные фрагменты:

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

ПРОСТО ТУРИСТЫ

Симоньян:

- Вы позвонили мне на мобильный телефон и сказали, что вы Руслан Боширов и Александр Петров. Вы на самом деле кто?

- Мы на самом деле те, кого и показывали.

Симоньян:

- Это ваши настоящие имена?

- Да, это наши настоящие имена.

Симоньян:

- На этих записях, которые мы видим из Лондона, где вы ходите в этих уже знаменитых пуховиках, кроссовочках, по Солсбери, это вы?

- Да, это мы.

Симоньян:

- Что вы там делали?

- Ну, друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город.

Симоньян:

- Солсбери – прекрасный город?

- Он туристический город. Там есть знаменитый собор, Солсберийский собор, он знаменит не только во всей Европе, он знаменит, наверное, во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире и которые до сих пор идут.

Собор в Солсбери, привлекший внимание Боширова и Петрова 123-метровым шпилем.Фото: REUTERS

Симоньян:

- То есть, вы поехали в Солсбери посмотреть на часы?

- Да нет. С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. И мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери – естественно, это все должно было быть одним днем. Но когда мы туда прилетели, у нас даже самолет, мы думали, что не с первого раза посадят, потому что в Англии 2-го и 3-го числа был просто транспортный коллапс. Да что там транспортный, там было, как сказать, снегопад. Настолько мощный, что завалило практически все города. И мы никуда не смогли добраться.

Симоньян:

- Что вы делали эти три дня?

- Мы приехали в Солсбери 3-го числа. Пытались погулять по городу, но так как был город весь полностью завален снегом, нас хватило ровно на полчаса.

Обвиняемые британцами в причастности к отравлению Скрипалей россияне Руслан Боширов и Александр Петров во время интервью. ФОТО Russia Today / Youtube

- Нет ни одной фотографии, ни одно СМИ, ни один телеканал не показывают, что в этот день 3-го числа в этом городе был коллапс. Снежный коллапс. Там невозможно было пройти никуда. Мы вымокли по колено. Мы ехали, чтобы посетить Стоунхэндж, собор Девы Марии. Но этого не получилось, потому что там была жижа. На ближайшей электричке мы уехали обратно. Минут 40 мы провели на вокзале в кафе.

- А 4-го числа мы вернулись, потому что в Лондоне все растаяло, была теплая погода…(ехать на поезде 1,5 часа. - Ред.). Но опять-таки там в обед начался такой ливень со снегом, что мы уехали раньше времени, чем планировали там находиться.

ПРО СКРИПАЛЯ НЕ СЛЫШАЛИ

Симоньян:

- За то время, что вы были в Солсбери, вы подходили к дому Скрипалей?

- Может быть, мы к нему и подходили.

- Если бы мы знали, где он находится...Может, и проходили мимо, может, не проходили, я не знаю. Я вообще не слышал до вот этой ситуации, покамест не начался вот этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них.

"У НОРМАЛЬНЫХ МУЖИКОВ МОГУТ БЫТЬ ЖЕНСКИЕ ДУХИ?"

Симоньян:

- За все время, что вы там были, у вас был с собой «Новичок» или какой-то другой отравляющий яд, или какая-то опасная жидкость?

- Нет.

- Мне кажется, это вообще бред.

Симоньян:

- У вас был с собой флакон духов Nina Ricci, который демонстрирует британская сторона как вещественное доказательство вашего, как они считают, преступления?

- А нормальным мужикам с собой возить женские духи это не глупо? Даже реально проходя таможню, проходишь когда таможню, проверяют все вещи. И просто любой полицейский при досмотре, ну, я думаю, что, если бы у нас что-то было бы, у них бы возникли эти вопросы. Зачем у мужчины в багаже лежат женские духи?

ПОЧЕМУ ЖИЛИ ВМЕСТЕ

Симоньян:

- К вопросу о нормальных мужиках. Вы все время на всех видео показаны вместе, все время вместе, находились вместе, жили вместе, ходили везде вместе. Вас вообще, так скажу, - что объединяет?

- Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Мы пришли сюда к вам за защитой. А у нас получается какой-то допрос и мы начинаем углубляться. Мы у вас защиты просим…

Снимок россиян, растиражированный британской полицией.Фото: REUTERS

Симоньян:

- Мы журналисты, мы не защитники, не адвокаты. Мой следующий как раз вопрос – вы в СМИ пошли зачем? Ваши фотографии какое-то время назад опубликовали, ваши имена, вы все это время сидели тихо, сегодня вы мне позвонили и решили пообщаться со СМИ. Для чего?

- Защиты попросить.

- Если это можно назвать тихо. После того, как наша жизнь превратилась в кошмар, мы даже не понимали, что нам делать. Куда нам идти? В полицию? В Следственный комитет? В посольство Великобритании?

- В ФСБ пойти?

Симоньян:

- В посольство Великобритании зачем?

- Ну, просто мы в таких непонятках – что нам делать? Куда нам сунуться? Ау, люди!

- Знаете, когда полностью жизнь перевернулась и вытряхнулась, ты не понимаешь, что тебе делать и куда пойти, и, как многие пишут, говорят – почему бы им не прийти в посольство Великобритании, не объяснить это все.

- Мы опасаемся за себя. Мы опасаемся за жизнь. Мы опасаемся за близких, мы опасаемся за тех людей, которые нас знают.

"В ГРУ НЕ РАБОТАЕМ"

Симоньян:

- Вы работаете в ГРУ?

- А вы работаете в ГРУ?

Симоньян:

- Я – нет. А вы?

- И я нет.

- И я нет.

Симоньян:

- А где вы работаете? Вы взрослые мужчины, вы должны на что-то жить.

- Мы предприниматели средней руки. Если вкратце – это фитнес-индустрия. То, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины.

Симоньян:

- То есть вы работаете с клиентами, которым вы помогаете сделать красивое тело? Тренер это называется?

- Вкратце – да.

- Не хотелось бы придавать огласке, чтобы как-то пострадали те люди, с которыми мы работаем.

Симоньян:

- Британцы утверждают, что за последние пару лет вы чуть ли не десятки раз были в Европе, в первую очередь, в Швейцарии. Что вы там, как люди, занимающиеся фитнес-тренингами и наращиванием мышц делали?

- Да британцы много что утверждают.

Симоньян:

- То есть вы не были в Европе?

- Что мы и жили в номере, который показывают там одноместную кровать, а то, что соседние номера двухместные, трехместные и это нормально для туриста, нормально для приезжего – приехать, заселиться в одном номере, в двухместном, в двухкомнатном номере, и жить – экономия денег, да просто это быт – жить вместе веселее, проще, это нормально для нормального, любого человека.

Симоньян:

- Слушайте, вы можете даже не оправдываться, односпальная у вас была кровать или двуспальная, вот это сейчас весь мир волнует меньше всего, я вам честно скажу. Давайте – вы в Европу ездили за эти пару лет?

- Конечно. В основном это именно по бизнесу.

ПО РАЗНЫМ КОРИДОРАМ АЭРОПОРТА НЕ ШЛИ

Симоньян:

- Вот картинка, которая озадачила весь мир. Вы выходите через ворота, буквально в одно и то же время, чуть ли не в одну и ту же секунду. Как это получилось?

- Мы всегда проходим вместе, даже по одному коридору, через одного таможенника, полицейского. Один проходит, второй ждет. Мы по коридору вместе проходили, мы всегда вместе. А как это у них получилось, я думаю, лучше у них спросить, как это все получилось, в одну секунду и в одно и то же время, и еще по раздельности.

Кадры с прохождением паспортного контроля.Фото: REUTERS

Симоньян:

- То есть, эти картинки – это что? Это монтаж или что?

- Я не знаю.

- Если б мы еще помнили, когда это было.

Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

"РЕАЛЬНО НЕТУ СИЛ"

Симоньян:

- Что вы вообще думаете про дело Скрипалей? Кто их отравил? Вы вообще об этом думали? До того, как увидели свои фотографии по телевизору.

- Тяжело сказать… мы не думали, мы в этом живем. Единственное, что хотелось бы, если реально когда-нибудь отравителей найдут, то хотя бы перед нами бы извинились.

Симоньян:

- Кто, отравители?

- Англичане.

- Даже за то, что мы последние, не знаю, сколько это муссируется, неделю, пять дней, я даже в датах потерялся…

- Вы представить не можете, что произошло вообще с нашей жизнью.

- Машину не выйти заправить спокойно. Каждый день, на весь экран две фотографии. Включаешь радио – Боширов, Петров. Включаешь телевизор – Боширов, Петров. А как бы вы жили? Для меня реально это страшно, я опасаюсь, я напуган и вообще, я не знаю, что будет завтра. Поэтому мы сюда к вам и пришли. Мы очень надеемся, что эта ситуация разрешится. И все-таки та сторона, английская, принесет извинения за вот это все, что они подняли, что все-таки найдут тех людей, которые причастны к этой истории со Скрипалями, и что хоть как-то изменится наша жизнь.

Cо слов Боширова и Петрова, в Солсбери они приехали исключительно с туристическими целями.Фото: REUTERS

- Вообще вся эта ситуация – это просто какое-то фантастичное фатальное совпадение и все. В чем наша вина? Просто хочется спрятаться и спокойно отсидеться все это время. Такой популярности нам точно не нужно.

- Просто чтобы отстали от нас.

- Уже реально нету сил.

- Устали.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Я не знаю, геи они или нет»

После выхода интервью в Сети стали обсуждать: может, они жили в одном номере, потому что у них все-таки нетрадиционная ориентация? Стали вспоминать, что в Солсбери ежегодно проходят гей-парады. Вот, как это прокомментировала в своем Твиттере сама Симоньян, которая пока единственная из журналистов пообщалась с псевдоагентами ГРУ:

- Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие, насколько я могу судить - с бородками, стрижечками, узкими брючками, свитерок обтягивает нехилые бицепсы. Ко мне не приставали. Впрочем, я уже вышла из приставабельного возраста. Хотя, для храбрости, я им налила, конечно, коньячку. Прямо во время интервью я им сказала, что меньше всего сейчас мир волнует, в одной они спали постели или нет. Ан нет, не меньше всего:)

КСТАТИ

Солсберийский собор в Англии: почему подозреваемые в отравлении Скрипалей посетили эту достопримечательность

В этом маленьком (население 45 тысяч человек), ухоженном и достаточно древнем английском городке есть, что посмотреть. Солсбери был основан в начале XIII века и сегодня известен, прежде всего, как важный туристический узел Англии. Оттуда автобусы ходят до Стоунхенджа (расстояние всего 13 км). Там находится легендарное древнее каменное сооружение, внесенное в список Всемирного наследия (предположительно было создано около трех тысяч лет до нашей эры). Недалеко расположена древнейшая мегалитическая гробница Эйвбери. В самом городе невозможно пройти мимо Солсберийского собора (находится прямо в центре). Храм известен по всему миру из-за одной важной детали - 121-метрового шпиля. На нем были установлены первые в стране механические часы (подробности)

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