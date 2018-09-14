Песков выразил обеспокоенность из-за ситуации с церковью на Украине

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-14T15:45:41+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за внеочередным заседанием Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), на котором обсуждается возможность предоставления автокефалии украинской церкви. При этом он подчеркнул, что сохранение единства православного мира является предпочтительным для Москвы.

«Безусловно, для Москвы и, собственно, для всего православного мира единственный предпочтительный сценарий - это сохранение единства этого православного мира», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

По словам Пескова, ситуация с церковью на Украине вызывает обеспокоенность, однако, как заметил пресс-секретарь, государство не может вмешиваться в межцерковные дела.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, внеочередное заседание Священного синода РПЦ проходит в эту пятницу, 14 сентября, в Москве. На нем обсуждается решение синода Константинопольского патриархата о направлении на Украину так называемых экзархов.