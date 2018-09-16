2018-09-16T11:53:07+03:00
Спорт

Сауль Альварес признался, что готов провести третий бой против Геннадия Головкина

Мексиканский спортсмен одержал победу в Лас-Вегасе, нанеся поражение казахскому боксеру
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сауль Альварес.Сауль Альварес.Фото: REUTERS
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Мексиканский боксер Сауль "Каньело" Альварес после победы над Геннадием Головкиным в бою за звание чемпиона мира в среднем весе заявил о готовности еще раз встретится с соперником из Казахстана. В субботу, 15 сентября, они провели между собой второй бой за чемпионские пояса, т.к. год назад была зафиксирована ничья. А теперь - победа осталась за Альваресом.

- Если люди хотят еще один наш бой, то я готов сделать это снова. Хотел бы выразить почтение своему сопернику, одному из лучших в мире бокса, - приводит слова Альвареса ESPN.

Напомним, что Альварес победил Головкина по итогам 12 раундов, выиграв по очкам у своего противника. Ему достались чемпионские пояса по версиям WBA (Super) и WBC в среднем весе. Для Геннадия Головкина это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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