Итог боя Альварес - Головкин: мексиканец Альварес заработал 30 миллионов долларов, вернув себе чемпионский пояс, потерянный 3 года назад

СЕГОДНЯ 07:35 2018-09-16T07:38:13+03:00

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В Лас-Вегасе в ночь с 15 на 16 сентября наконец-то разрешился давний спор двух лучших боксеров среднего веса - мексиканца Сауля Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина. Год назад они дрались на том же месте и тогда победа не досталась никому. Судьи объявили ничью, однако боксеры успели немало заработать. За тот поединок общий гонорар Головина составил 25 миллионов долларов, а у Альвареса - на 10 миллионов больше.

У этого поединка была довольно сложная история. Спортсмены после ничьи год назад договорились встретиться вновь. Изначально датой был выбран май 2018 года. Но в начале марта стало известно, что Сауль Альварес провалил допинг-тест. И по этой причине выяснение отношений пришлось отложить. А "выходной" для Геннадия Головина устраивать не стали и 5 мая 2018 года он победил во втором раунде нокаутом американца Ванеса Мартиросяна. Благодаря этому он смог защитить чемпионские титулы по версиям WBA и WBC. Но уже через месяц он лишился пояса от Международной боксерской федерации после того, как отказался от боя с Сергеем Деревянченко из Украины, который был первым номером рейтинга на тот момент.

И вот вскоре было объявлено - в день Независимости Мексики, 15 сентября, в Лас-Вегасе пройдет бой Альварес - Головкин 2. Эту встречу даже сложно было назвать "реванш", поскольку год назад была ничья. Скорее уж "переигровка". Но уже на церемонии официального взвешивания между бойцами промелькнула "искра". Во время дуэли взглядов две команды едва не подрались между собой. Всех пришлось растакивать по углам - кто лучший предстояло выяснить на ринге.

Поединок продолжался все 12 раундов. И по предварительным раскладкам официального канала боя, HBO, победа должна была уйти к Головкину. Эксперты же по ходу боя говорили, что Альварес ведет себя более рационально в этом поединке. И в конце боя это сыграло решающую роль. После объявления счета по судейским запискам было объявлено, что в среднем весе - новый чемпион мира среди профессионалов. И это - Сауль Альварес, за боем которого лично у ринга наблюдала его мама. Итоговый счет поединка - 115:113, 115:113, 114:114 в пользу Сауля "Каньело" Альвареса. И ему отошли чемпионские пояса WBA Super, WBC.

28-летний Сауль Альварес теперь на своем счету имеет 50 побед, из них 34 - нокаутом, две ничьи и одно поражение. Он в 2015 году уже владел чемпионским поясом и теперь снова лучший в среднем весе (до 72,6 кг). А вот у Геннадия Головкина - 38 побед, 34 - нокаутом, одна ничья и первое поражение в профессиональной карьере. Этот факт очень обескуражил казахского боксера. После завершения встречи он даже не остался на ринге и сразу же ушел в раздевалку, не став давать обычное для таких случаев интервью.

Гарантированный гонорар Сауля Альвареса за бой против Геннадия Головкина составит 30 миллионов долларов, а Головкину же причитается 20 миллионов. К этой сумме впоследствии добавится бонус от продажи платных телетрансляций.