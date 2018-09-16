2018-09-16T15:04:38+03:00
В мире

«Совершенно неприемлемо»: Мэй раскритиковала Джонсона за сравнение плана Brexit с поясом смертника

По мнению британского премьера, использование подобной лексики было неправильным
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обрушилась с критикой на бывшего главу МИД Бориса Джонсона за то, что тот ранее сравнил стратегию выхода Соединенного Королевства из Евросоюза с поясом смертника. В частности, председатель британского правительства отметила, что такой выбор формулировки «был совершенно неприемлемым».

«Я была шесть лет министром внутренних дел и сейчас уже два года являюсь премьер-министром. Я думаю, что использование подобной лексики было неправильным», - сказала Мэй в интервью Би-би-си.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Борис Джонсон в своей авторской статье, опубликованной 9 сентября в газете The Mail on Sunday, сравнил позицию премьер-министра Терезы Мэй по Brexit с поясом смертника. Кроме того, бывший министр иностранных дел Великобритании высказал мнение о том, что позиция Лондона в переговорах с Брюсселем превратит его страну в «вассальное государство».

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