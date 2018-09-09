2018-09-09T16:07:03+03:00
В мире

Борис Джонсон сравнил позицию Терезы Мэй по Brexit с поясом смертника

Экс-глава МИД Великобритании уверен, что нынешняя стратегия Лондона по выходу из ЕС превратит его страну в «вассальное государство»
Дарья ИВАШКИНА
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Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис ДжонсонЭкс-министр иностранных дел Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
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Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон раскритиковал стратегию выхода своей страны из Евросоюза, которой в настоящее время придерживается британское правительство. При этом он сравнил позицию премьер-министра Терезы Мэй по Brexit с поясом смертника.

«Мы обернули британскую конституцию поясом смертника и вручили детонатор (главному переговорщику Брюсселя в диалоге с Лондоном) Мишелю Барнье», - написал бывший глава британского МИД в своей статье для газеты The Mail on Sunday. По мнению политика, теперь Брюссель может в любой момент разорвать союз между Великобританией и Северной Ирландией.

Также Джонсон высказал мнение о том, что предложения по выстраиванию будущих взаимоотношений с ЕС, согласованные 6 июля на заседании правительства Соединенного Королевства в Чекерсе, превратят Британию в «вассальное государство».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по итогам состоявшейся в июле встречи в Чекерсе британское правительство приняло план по Brexit, определяющий принципы будущих отношений между Евросоюзом и Великобританией. Причем евроскептики раскритиковали этот документ, предполагающий некоторое смягчение позиции Лондона по условиям выхода из ЕС.

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