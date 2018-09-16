Шойгу пообещал проводить масштабные военные учения каждые пять лет

СЕГОДНЯ 17:23 2018-09-16T17:23:35+03:00

Как подчеркнул министр обороны, это необходимо для понимая уровня боеготовности личного состава и техники

Изменить размер текста: A A

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя проходящие на Дальнем Востоке военные учения «Восток-2018», пообещал, что масштабные маневры будут проводиться в России каждые пять лет.

«Естественно, мы планировали эти учения, и предполагаем их проводить дальше каждые пять лет», - сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам главы Минобороны нашей страны, государственная программа вооружения рассчитана на десять лет, поэтому нужны какие-то промежуточные точки отсчета, чтобы понимать уровень боеготовности личного состава и техники. «Потому что, вкладывая такие средства в перевооружение армии, флота, надо понимать и видеть, куда мы движемся и все ли у нас действительно в порядке», - подчеркнул министр.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, маневры «Восток-2018» проводятся с 11 по 17 сентября на территории Дальнего Востока и в прилегающих акваториях Тихого океана. Причем посмотреть на эти учения приезжал даже президент РФ Владимир Путин: глава государства наблюдал за действиями военных с командного пункта на полигоне Цугол. Стоит отметить, что в общей сложности в маневрах принимают участие порядка 300 тысяч российских военнослужащих.