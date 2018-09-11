2018-09-11T09:32:15+03:00
Политика

Стали известны детали военных учений «Восток - 2018»

Как выяснилось, маневры пройдут в два этапа
Дарья ИВАШКИНА
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Стали известны детали военных учений «Восток - 2018»Стали известны детали военных учений «Восток - 2018»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стали известны детали крупнейших в истории современной России военных учений «Восток - 2018», которые стартовали во вторник, 11 сентября, на Дальнем Востоке.

В частности, в Минобороны РФ отметили, что маневры пройдут в два этапа. Так, на первом этапе планируется завершить развертывание группировки войск на Дальнем Востоке и наращивание сил Военно-морского флота (ВМФ) в Северной и Дальневосточной морских зонах, а также «отработать вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий в интересах выполнения поставленных задач».

«На втором этапе командирами и штабами будут отработаны вопросы управления межвидовыми группировками войск (сил) с практической отработкой оборонительных и наступательных действий», - говорится в сообщении оборонного ведомства нашей страны.

Причем учения будут проходить сразу на пяти сухопутных полигонах Восточного военного округа («Цугол», «Бамбурово», «Радыгино», «Успеновский» и «Бикинский») и нескольких полигонах ВВС и ПВО. Кроме того, маневры пройдут в акваториях Берингова и Охотского морей, а также Авачинского и Кроноцкого заливов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, учения «Восток - 2018» стартовали 11 сентября, завершатся же маневры, как ожидается, 17 сентября.

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