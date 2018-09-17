Подозреваемый в убийстве Захарченко признался, что был завербован СБУ

СЕГОДНЯ 08:22 2018-09-17T08:22:33+03:00

Задержанный также рассказал, что использованная при теракте бомба была предоставлена спецслужбами США

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Министерство государственной безопасности Донецкой народной республики раскрыло подробности допроса некоего Александра Погорелова, который подозревается в организации покушения на главу ДНР Александра Захарченко.

Мужчина был задержан еще в 2017 году. В ходе допроса он признался, что был завербован сотрудником Службы безопасности Украины, который поручил ему ликвидировать главу республики, приведя в действие самодельное взрывное устройство в ресторане "Пушкин".

После того, как 31 августа этого года Захарченко действительно был убит, правоохранители решили провести допрос Погорелова еще раз. Тогда то он и признался, что изначально знал о существовании второй диверсионной группы.

В этот раз теракт планировалось осуществить уже в другом заведении, также на смену собранной СБУ бомбе пришло новое дистанционное взрывное устройство. По словам задержанного, оно способно распознавать сигнал на расстоянии порядка двух километров, несмотря на стены и прочие преграды. Такую бомбу стоимостью примерно в десять тысяч долларов украинским спецслужбам предоставили их американские коллеги. Устройство было предварительно протестировано в Киеве и впервые использовано при теракте в донецком кафе "Сепар", передает сайт телеканала "Звезда".

Напомним, как писал сайт kp.ru, тогда в результате взрыва погиб 42-летний глава ДНР, а также его личный охранник, еще 11 человек получили ранения.