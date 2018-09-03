Версия: В окружении главы ДНР был предатель

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-03T01:12:59+03:00

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Картину убийства Александра Захарченко описал его советник и друг Александр Казаков. Взрывное устройство было заложено над входом в кафе «Сепар». Сначала внутрь зашел охранник, за ним — глава ДНР, следом — еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, позывной Ташкент. В этот момент и сработал фугас. Захарченко и один боец погибли. Еще несколько человек, в том числе «Ташкент» получили ранения. Вопреки рекомендациям врачей, Тимофеев появился на похоронах главы ДНР. По нему было видно, что в результате взрыва он получил сильные ожоги и ранение головы. С ним, к слову, связывают одну из версий теракта, которые сейчас обсуждаются в СМИ.

Люди со всего города несут цветы и записки к месту трагедии. Фото: Inside Donetsk

Случайность

По этой версии, на самом деле готовилось покушение на Александра Тимофеева. А Захарченко оказался не в то время, не в том месте. Однако для устранения министра выбрали уж больно рискованный и хлопотный способ. В ДНР он с одной стороны контролирует финансовые потоки, с другой — курирует местный военно-промышленный комплекс. Благодаря его энтузиазму и умелым рукам донецких оружейников, здесь появились винтовка «Дончанка», пистолет «Оплот», мощное ружье «Сепаратист», а также системы залпового огня.

У Ташкента, конечно, есть личная охрана. Но она не такая внушительная, как у Захарченко. Да простит меня Тимофеев и долгих лет ему жизни, но для того, чтобы устранить министра, можно было выбрать способ попроще.

Внутренние разборки

Есть и другой, более экзотичный вариант, который бойко обсуждают в соцсетях. Дескать Ташкент подсидел своего шефа и сам организовал убийство. Эта версия не выдерживает никакой критики, потому что распространяют ее люди, очень далекие от донецких реалий. Тимофеев был не просто правой рукой Захарченко, он был его близким другом.

Внутренние разборки как мотив для убийства, конечно, имеет право на существование. Но его выгодоприобретатель совершенно не очевиден. В условиях жесткого контроля со стороны Москвы надо быть полным идиотом, чтобы надеяться на какие-то дивиденды, устранив ключевого игрока не только донецкой, международной арены. Он все-таки подписант Минских соглашений. Конечно, недовольных политикой Захарченко в ДНР хватает. Но республика-то небольшая, все на виду.

Бросается в глаза, что все громкие убийства последних лет имеют один почерк. Моторолу взорвали в лифте собственного дома. Гиви взорвали в собственном кабинете. Главу — в кафе, принадлежащем его охраннику. Кому в Донецке перешли дорогу Арсен Павлов и Михаил Толстых, которые ни в политику, ни в бизнес никогда не лезли?

Рука Москвы

По одной из наиболее популярных версий в украинских СМИ, все эти преступления — дело рук Москвы, которая заметает следы «вторжения российских войск» и трагедии с Боингом... Можно только подивиться выдержке Москвы, которая столько лет держала в живых таких опасных свидетелей.

На самом деле самый простой признак, по которому можно судить о том, что Захарченко Москву вполне устраивал — это несменяемость власти в ДНР. Вспомните, сколько руководителей Луганской народной республики сменилось за эти четыре года. Глава ДНР был в меру харизматичен, умен, когда нужно — жесток и упрям. Даже в отношениях с московскими кураторами. Но при этом имел серьезный авторитет как среди своих бойцов, так и среди простых жителей республики. Ему верили, за ним шли, ему прощали. И он проводил необходимую Москве политическую линию в рамках международных договоров. Хотя она ему и не нравилась.

Киевский след

Разумеется, наиболее вероятный. Украина ожидаемо открестилась от своей операции из опасений обвинения в государственном терроризме. Хотя в последнее время диверсионная активность на территории республик очень высока. Не все попадает в СМИ, но даже того количества предотвращенных терактов, о которых заявляется публично, хватило бы для того, чтобы серьезно спросить с донецких спецслужб.

И все-таки, убийство первого лица в этой серии диверсий стоит особняком. Можно предположить, что разработать эту операцию Киеву помог киевский филиал ЦРУ — из «спортивного» интереса. Но не надо быть Эркюлем Пуаро, чтобы понять, что без помощи в окружении главы ДНР такой теракт не был бы возможен. Чтобы в нужное время и в нужном месте ждать жертву с пультом в руке, необходимо знать его расписание. А чтобы заложить бомбу в кафе, принадлежащее сотруднику охраны главы, надо иметь доступ. Это может быть и внедренный крот, и купленный предатель, и человек, подвергшийся угрозам и шантажу... Сути это не меняет. Кто-то из «своих» наверняка был замешан и в убийстве Гиви, сценарий у украинских спецслужб один. В СБУ еще в 2014 году заявили, что будут охотиться на лидеров ополчения. И свое обещание они держат.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, к слову, обвинил украинские власти в трусости из-за нежелания признать причастность к убийству Захарченко: «Надо открыто сказать, что террористов ликвидирует не ФСБ, а мы сами. Нигде на свете с террористами не ведут переговоров, не будем этого делать и мы. Его ликвидировали наши спецслужбы».

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