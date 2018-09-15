По делу об убийстве Захарченко в ДНР задержан сотрудник СБУ

СЕГОДНЯ 12:14 2018-09-15T12:33:45+03:00

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Денис Пушилин, врио главы ДНР, заявил в эту субботу, 15 сентября, что убийство главы ДНР Александра Захарченко было совершено при содействии западных спецслужб.

- Теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ, - заявил он журналистам. - В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666753" frameborder="0"></iframe> Первые кадры с места убийства Захарченко.

Это заявление не стоит расценивать как утверждение о прямом участии специалистов западных спецслужб в проведении диверсии, в результате которой погиб Захарченко. Вряд ли бы кто из западных «специалистов» рискнул бы засветиться на территории ДНР, да еще в самом Донецке. Нет, речь об инструкторах, об обучении новым технологиям изготовления СВУ, о применении новых материалов и схем, которые снижают риск обнаружения закладки, о проведении тренировок по установке и т.д. Западные инструктора, наличия которых Украина совершенно не скрывает, могли заниматься этим не только в Киеве, а на многочисленных полигонах, начиная от Львовской области и вплоть до Мариуполя.

А исполнителям могли быть сотрудники уже украинских спецслужб, прошедшие такое обучение. Не исключено, что из числа местных уроженцев.

- Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания, - прояснил Пушилин причины своей уверенности в авторстве диверсии и подчеркнул, что задержанный является сотрудником Службы Безопасности Украины (СБУ). Не исключено, что данные об иностранных помощниках украинских диверсантов могли быть получены от задержанного, однако слова о «высоких технологиях, не применявшихся ранее СБУ», указывают на проведенный тщательнейший анализ высококлассными специалистами и при наличии современной аппаратуры.

И это, наверное, дает ответ на вопрос, чем именно в Донбассе в расследовании диверсии, в результате которой погиб Захарченко, занимается следственная бригада ФСБ, посланная туда чуть ли не на следующий день после трагедии.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в возрасте 42-х лет 31 августа в результате подрыва взрывного устройства в кафе «Сепар» в центре Донецка. Вместе с ним погиб его охранник, а, по данным МЧС ДНР, пострадали от взрыва еще 11 человек, в том числе и совершенно случайные гражданские лица.

ВЕРСИИ

Версия: В окружении главы ДНР был предатель

Картину убийства Александра Захарченко описал его советник и друг Александр Казаков. Взрывное устройство было заложено над входом в кафе «Сепар». Сначала внутрь зашел охранник, за ним — глава ДНР, следом — еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, позывной Ташкент. В этот момент и сработал фугас. Захарченко и один боец погибли. Еще несколько человек, в том числе «Ташкент» получили ранения. Вопреки рекомендациям врачей, Тимофеев появился на похоронах главы ДНР. По нему было видно, что в результате взрыва он получил сильные ожоги и ранение головы. С ним, к слову, связывают одну из версий теракта, которые сейчас обсуждаются в СМИ (подробности)

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