2018-09-15T12:33:45+03:00
Политика

По делу об убийстве Захарченко в ДНР задержан сотрудник СБУ

Как утверждает врио главы ДНР Денис Пушилин, готовить убийство помогали западные спецслужбы [видео]
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Денис Пушилин, врио главы ДНР, заявил, что убийство Александра Захарченко было совершено при содействии западных спецслужб.Денис Пушилин, врио главы ДНР, заявил, что убийство Александра Захарченко было совершено при содействии западных спецслужб.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Денис Пушилин, врио главы ДНР, заявил в эту субботу, 15 сентября, что убийство главы ДНР Александра Захарченко было совершено при содействии западных спецслужб.

- Теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ, - заявил он журналистам. - В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб.

Первые кадры с места убийства Захарченко.

Это заявление не стоит расценивать как утверждение о прямом участии специалистов западных спецслужб в проведении диверсии, в результате которой погиб Захарченко. Вряд ли бы кто из западных «специалистов» рискнул бы засветиться на территории ДНР, да еще в самом Донецке. Нет, речь об инструкторах, об обучении новым технологиям изготовления СВУ, о применении новых материалов и схем, которые снижают риск обнаружения закладки, о проведении тренировок по установке и т.д. Западные инструктора, наличия которых Украина совершенно не скрывает, могли заниматься этим не только в Киеве, а на многочисленных полигонах, начиная от Львовской области и вплоть до Мариуполя.

А исполнителям могли быть сотрудники уже украинских спецслужб, прошедшие такое обучение. Не исключено, что из числа местных уроженцев.

- Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания, - прояснил Пушилин причины своей уверенности в авторстве диверсии и подчеркнул, что задержанный является сотрудником Службы Безопасности Украины (СБУ). Не исключено, что данные об иностранных помощниках украинских диверсантов могли быть получены от задержанного, однако слова о «высоких технологиях, не применявшихся ранее СБУ», указывают на проведенный тщательнейший анализ высококлассными специалистами и при наличии современной аппаратуры.

И это, наверное, дает ответ на вопрос, чем именно в Донбассе в расследовании диверсии, в результате которой погиб Захарченко, занимается следственная бригада ФСБ, посланная туда чуть ли не на следующий день после трагедии.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в возрасте 42-х лет 31 августа в результате подрыва взрывного устройства в кафе «Сепар» в центре Донецка. Вместе с ним погиб его охранник, а, по данным МЧС ДНР, пострадали от взрыва еще 11 человек, в том числе и совершенно случайные гражданские лица.

ВЕРСИИ

Версия: В окружении главы ДНР был предатель

Картину убийства Александра Захарченко описал его советник и друг Александр Казаков. Взрывное устройство было заложено над входом в кафе «Сепар». Сначала внутрь зашел охранник, за ним — глава ДНР, следом — еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, позывной Ташкент. В этот момент и сработал фугас. Захарченко и один боец погибли. Еще несколько человек, в том числе «Ташкент» получили ранения. Вопреки рекомендациям врачей, Тимофеев появился на похоронах главы ДНР. По нему было видно, что в результате взрыва он получил сильные ожоги и ранение головы. С ним, к слову, связывают одну из версий теракта, которые сейчас обсуждаются в СМИ (подробности)

КСТАТИ

Ждать ли наступления Киева: какая судьба ждет Донбасс после убийства Александра Захарченко

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За что боролся Захарченко.«Мы хотим жить в мире. Хотим жить по-человечески, нормально», - убитый глава ДНР не раз делился сокровенным со спецкорами «КП».

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