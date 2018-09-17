2018-09-17T11:59:05+03:00
Политика

Песков не поверил в слухи о связи Петрова и Боширова с Минобороны РФ

Ранее некоторые СМИ сообщили, что номер телефона из личного дела одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей принадлежит российскому военному ведомству
Денис СУХОВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает недостоверными слухи о том, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, как-то связаны с Минобороны РФ.

Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил, комментируя распространенную СМИ информацию о том, что в личном деле одного из подозреваемых россиян нашли телефон, по которому журналисты дозвонились в приемную Министерства обороны РФ.

«Для меня слова президента являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация о номерах телефонов», - подчеркнул Песков, имея в виду заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Боширов и Петров являются гражданскими лицами.

Напомним, 4 марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии в городе Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России, а Москва несет ответственность за инцидент.

Позже власти королевства обвинили в покушении на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва, как и сами подозреваемые граждане РФ, опровергают бездоказательные обвинения в причастности к инциденту в Солсбери.

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