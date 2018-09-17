2018-09-17T14:57:35+03:00
В мире

МИД КНР: Китай будет вынужден ответить на новые пошлины со стороны США

Ранее стало известно, что Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном
Денис СУХОВ
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МИД КНР: Китай будет вынужден ответить на новые пошлины со стороны СШАМИД КНР: Китай будет вынужден ответить на новые пошлины со стороны СШАФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Китай ответит на любые новые торговые пошлины со стороны США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Если США введут новые пошлины, Китай будет вынужден предпринять необходимые ответные меры для защиты своих законных прав», - подчеркнул Гэн Шуан.

Таким образом он прокомментировал информацию СМИ о том, что Пекин может прекратить дальнейшие торговые переговоры с Вашингтоном после введения очередных пошлин американской стороной.

Ожидается, что 17 или 18 сентября президент США Дональд Трамп объявит о введении очередных пошлин на китайские товары.

Ожидается, что вопреки прошлым угрозам Трампа, их объем на этот раз составит $200 млрд а не $267 млрд в год. Кроме того, повышение тарифов составит 10%, а не 25%.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в китайском правительстве, что терпение Пекина на исходе и он вполне может отказаться от дальнейших торговых переговоров с США в случае введения новых пошлин.

«Китай не собирается вести переговоры, когда к его голове приставили пистолет», - цитирует издание слова высокопоставленного собеседника в правительственных кругах КНР.

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