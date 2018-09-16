Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на китайские товары

СЕГОДНЯ 09:21 2018-09-16T09:22:08+03:00

Речь идет об установлении повышенных торговых тарифов на общую сумму в 200 млрд долларов

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Существует вероятность, что уже в ближайшие дни президент США Дональд Трамп объявит о введении новых торговых пошлин на импортируемые из Китая товары. Речь идет о продукции на общую сумму порядка 200 млрд долларов.

Скорее всего, повышение тарифов составит 10%, а не 25%, как говорил ранее сам американский лидер. Между тем, документ еще прорабатывается и в него могут быть внесены корректировки.

По данным газеты The Wall Street Journal, объявление будет сделано в понедельник, 17 сентября, или во вторник.

Напомним, что торговая война между США и Китаем приняла новые обороны в июне этого года, когда Вашингтон ввел пошлины в размере 25% на импортируемые из КНР товары на сумму 50 млрд долларов.

В ответ 6 июля Пекин ввел 25-процентные тарифы на американскую продукцию в 34 млрд долларов, а Соединенные Штаты пригрозили опять увеличить сборы, передает сайт kp.ru.