2018-09-16T09:22:08+03:00
Политика

Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на китайские товары

Речь идет об установлении повышенных торговых тарифов на общую сумму в 200 млрд долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Существует вероятность, что уже в ближайшие дни президент США Дональд Трамп объявит о введении новых торговых пошлин на импортируемые из Китая товары. Речь идет о продукции на общую сумму порядка 200 млрд долларов.

Скорее всего, повышение тарифов составит 10%, а не 25%, как говорил ранее сам американский лидер. Между тем, документ еще прорабатывается и в него могут быть внесены корректировки.

По данным газеты The Wall Street Journal, объявление будет сделано в понедельник, 17 сентября, или во вторник.

Напомним, что торговая война между США и Китаем приняла новые обороны в июне этого года, когда Вашингтон ввел пошлины в размере 25% на импортируемые из КНР товары на сумму 50 млрд долларов.

В ответ 6 июля Пекин ввел 25-процентные тарифы на американскую продукцию в 34 млрд долларов, а Соединенные Штаты пригрозили опять увеличить сборы, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пушков прокомментировал слова Ниинистё об отсутствии угрозы со стороны РФ
Тайфун «Мангхут» обрушился на Гонконг
Абэ напомнил Путину о позиции Токио по территориальному спору
В США акула напала на человека: спасти мужчину не удалось
Жертвами аварии с участием автобуса в Мексике стали восемь человек
Мэр Лондона выступил за проведение нового референдума по Brexit
Британия не сможет ввести санкции против России из-за «дела Скрипалей» до Brexit
Южная Корея отправила в КНДР 93 человека в рамках подготовки к саммиту
Погода в Москве на 16 сентября 2018 года: прохладно и дождливо
Курт Волкер прокомментировал интервью с Бошировым и Петровым
Комиссия представила "Роскосмосу" фото "Союза" до появления отверстия
Перехват израильской ракеты сирийскими ПВО под Дамаском попал на видео
Итог боя Альварес - Головкин 2: Сауль Альварес одержал победу по итогам 12 раундов
Жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах стали 25 человек
Пушков назвал цену «победам Порошенко»
Иранские хакеры продавали в Интернете документы, похищенные из британских университетов
Венесуэла пожалуется на главу ОАГ в ООН
В армии Израиля отказались комментировать удары в окрестностях аэропорта Дамаска