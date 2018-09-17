Поклонская не удивлена выдвижению Аршбы на пост главы новой комиссии ГД

СЕГОДНЯ 15:59 2018-09-17T16:00:19+03:00

Депутат пообещала не влиять на решение фракции и в дальнейшем выполнять свои обязанности в зависимости от положения в нижней палате парламента

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Глава комиссии Государственной думы по доходам Наталья Поклонская посчитала вполне ожидаемым решение фракции ЕР выдвинуть на пост председателя нового комитета именно депутата Отари Аршбу.

Напомним, что на минувшей неделе в нижней палате парламента объявили о создании единой комиссии, которая объединит полномочия комиссий по этике и по достоверности доходов. Аршба является главой первого комитета, а Поклонская руководит вторым.

"Сегодняшнее заседание фракции вполне прогнозируемое. Для меня ничего неожиданного и такого спонтанного я не услышала. Я пришла поздравить Отари Ионовича", — сказала экс-прокурор Крыма.

Поклонская подчеркнула, что даже если ей не предложат должность заместителя председателя комиссии или хотя бы ее члена, она все равно продолжит выполнять свои обязанности в соответствии с решением фракции, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее политик уже комментировала свое разжалование до простого депутата. Тогда она пообещала, что будет следить за всеми делами, которым успела дать ход, пока возглавляла думскую комиссию по контролю за доходами.