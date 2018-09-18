СЕГОДНЯ 00:30 2018-09-18T00:30:02+03:00

Теннисистка снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве

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Российская теннисистка Мария Шарапова досрочно завершила сезон 2108 года. Об этом сообщил журналист издания New York Times Бен Ротенберг в соцсетях.

По его данным, спортсменка снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы.

«Она планирует вернуться в начале 2019 года на турнире в Шеньчжене», - пишет Ротенберг в своем Twitter.

Ранее предполагалось, что Шарапова выступит в России на «ВТБ Кубок Кремля» и St. Petersburg Ladies Trophy.

Как писал сайт «КП», россиянка 3 сентября вышла из борьбы на Открытом чемпионате США по теннису. Она проиграла в четвертом круге соревнований испанской спортсменке Карле Суарес Наварро.

Всего в 2018 году Шарапова приняла участие в 11 турнирах, в том числе в четырех турнирах серии Большого шлема. Лучшим результатом россиянки в текущем сезоне стал выход в полуфинал турниров в Шеньчжене и Риме.