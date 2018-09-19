Трампа взволновали итоги переговоров глав КНДР и Южной Кореи

СЕГОДНЯ 07:38 2018-09-19T07:41:55+03:00

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Президент США Дональд Трамп назвал волнующими итоги переговоров президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Своими впечатлениями глава Белого дома по традиции поделился в Тwitter

«Ким Чен Ын согласен дать разрешение на проведение ядерных инспекций, по условиям подписанного итогового документа, а также окончательно демонтировать испытательный полигон и пусковую площадку в присутствии международных экспертов», - сообщил своим подписчикам Трамп.

Президент США отметил, что Пхеньян также прекращает проводить ядерные испытания, а также продолжит выполнять обещание по возвращению на родину останков американских военнослужащих, погибших на Корейском полуострове.

«Кроме того, Северная и Южная Корея подадут совместную заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2032 году. Очень волнующе!», - написал глава Белого дома.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 18 по 20 сентября в столице КНДР проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Мун Чжэ Ин и председатель Ким Чен Ын провели встречу в формате тет-а-тет. По ее итогам также был подписан совместный документ, а также министры обороны стран подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере.