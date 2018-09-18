В Пхеньяне стартовали переговоры лидеров Северной и Южной Кореи

СЕГОДНЯ 11:37 2018-09-18T11:38:02+03:00

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин прибыли в резиденцию для почетных гостей в центре северокорейской столицы

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В Пхеньяне начались переговоры председателя КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Лидеры двух стран прибыли в резиденцию для почетных гостей в центре северокорейской столицы.

Ожидается, что основными темами переговоров станут проблема денуклеаризации Корейского полуострова, а также возможный перезапуск диалога между КНДР и США. В зависимости от успеха консультаций по итогам саммита лидеры Южной и Северной Кореи могут выступить с совместной пресс-конференцией.

«Существуют ожидания большого прогресса по темам саммита, но возможности для этого ограничены. Пока для нас остается открытым вопрос о том, удастся ли достичь соглашения по конкретным путям денуклеаризации, будет ли такое соглашение изложено на бумаге, или же озвучено в устной форме», - заявил глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сек.

Как сообщал сайт «КП» ранее, утром 18 сентября самолет президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина приземлился в аэропорту Пхеньяна. Лидер КНДР Ким Чен Ын приветствовал гостя у трапа в торжественной обстановке — на летном поле был выстроен почетный караул, а в здании аэровокзала южнокорейскую делегацию встречали жители Пхеньяна.

Внимание журналистов также привлек тот факт, что в церемонии встречи в аэропорту впервые участвовала супруга лидера КНДР Ли Соль Чу. Она тепло приветствовала президента и первую леди Южной Кореи.

Текущий межкорейский саммита на высшем уровне — уже третья встреча такого рода. Вместе с Мун Чжэ Ином в Пхеньян прибыла делегация из более чем 150 человек, включая главу МИД Южной Кореи Кан ген Хва. Визит продлится до 20 сентября.