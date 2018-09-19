КНДР и Южная Корея подписали соглашение в военной сфере

СЕГОДНЯ 07:08 2018-09-19T07:08:18+03:00

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Южная и Северная Кореи заключили всеобъемлющее соглашение в военной сфере. Документ в среду по итогам третьего межкорейского саммита подписали министры обороны КНДР Но Гван Чхоль и Республики Корея Сон Ён Му.

Соглашение содержит положение о совместной работе сторон над «превращением демилитаризованной зоны, разграничивающей две Кореи, в зону мира и процветания», передает ТАСС.

До заключения соглашения президент Мун Чжэ Ин и председатель Ким Чен Ын провели встречу в формате тет-а-тет. Беседа проходила проходила в государственной резиденции «Пэкхвавон», где разместили высокого гостя из Сеула. По ее итогам также был подписан совместный документ.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 18 по 20 сентября в столице КНДР проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Основными темами переговоров стали проблема денуклеаризации Корейского полуострова, а также возможный перезапуск диалога между КНДР и США.