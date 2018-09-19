"Форт Трамп": Дуда предложил назвать военную базу в Польше именем президента США

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-19T12:05:30+03:00

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Президент Польши Анджей Дуда продолжает убеждать Вашингтон в необходимости разместить американскую военную базу на территории республики. В этот раз глава государства даже предложил назвать новый объект именем лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.

"Мне очень хочется, чтобы на территории Польши была создана американская военная база, которую мы назвали бы "Форт Трамп", — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что данный объект стал бы оплотом борьбы с так называемой "российской угрозой", передает агентство Reuters.

Более того, накануне этого заявления польский глава провел переговоры с американским коллегой, в ходе которых они оба выразили обеспокоенность некой "военной активностью РФ в регионе".

В результате Трамп пообещал подумать над размещением базы в европейской республике, особенно учитывая то, как сильно хочет этого сама Варшава.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в мае этого года правительство Польши заявило о готовности выделить на данные цели 2 млрд долларов.