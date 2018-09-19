Эксперт рассказал, чего ждать после прекращения договора о дружбе между Россией и Украиной

СЕГОДНЯ 16:34 2018-09-19T16:34:18+03:00

Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Изменения вступили в силу и отразятся на взаимоотношении двух стран

Изменить размер текста: A A

Глава Украины Петр Порошенко решился и отказался продлевать договор о дружбе с Россией. Главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко прокомментировал, как данное событие скажется на взаимоотношении стран.

- Прекращение действия данного договора открывает Москве окно возможностей. В том числе, юридически легальными процедурами, путем международных решений легализовать статус Крыма ввиду отсутствия соглашения с Украиной о признании границ, - отмечает Осташко.

Киев пытается данным решением заработать очки в предвыборной гонке для Петра Порошенко.

- Решение недальновидное. Уже через два года о нем будут жалеть. Это полумеры: с одной стороны, договор о дружбе расторгнут, а дипотношения остались. Россия так же остается основным инвестиционным партнером с точки зрения вложения средств в экономику Украины, - цитирует ФАН слова эксперта.

Сайт kp.ru писал, на четвертый год противостояния с Москвой «герои майдана» внезапно вспомнили, что между двумя славянскими странами до сих пор действует соглашение о дружбе. Так называемый «Большой договор», заключенный ещё в 1997 году. И днём в понедельник, 17 сентября, Петр Пороенко поручил не продлевать договор о дружбе, подписанный между Россией и Украиной.