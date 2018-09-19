Эксперт рассказал, чего ждать после прекращения договора о дружбе между Россией и Украиной
Глава Украины Петр Порошенко решился и отказался продлевать договор о дружбе с Россией. Главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко прокомментировал, как данное событие скажется на взаимоотношении стран.
- Прекращение действия данного договора открывает Москве окно возможностей. В том числе, юридически легальными процедурами, путем международных решений легализовать статус Крыма ввиду отсутствия соглашения с Украиной о признании границ, - отмечает Осташко.
Киев пытается данным решением заработать очки в предвыборной гонке для Петра Порошенко.
- Решение недальновидное. Уже через два года о нем будут жалеть. Это полумеры: с одной стороны, договор о дружбе расторгнут, а дипотношения остались. Россия так же остается основным инвестиционным партнером с точки зрения вложения средств в экономику Украины, - цитирует ФАН слова эксперта.
Сайт kp.ru писал, на четвертый год противостояния с Москвой «герои майдана» внезапно вспомнили, что между двумя славянскими странами до сих пор действует соглашение о дружбе. Так называемый «Большой договор», заключенный ещё в 1997 году. И днём в понедельник, 17 сентября, Петр Пороенко поручил не продлевать договор о дружбе, подписанный между Россией и Украиной.