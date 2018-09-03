Порошенко поручил не продлевать договор о дружбе с Россией

СЕГОДНЯ 14:17 2018-09-03T14:17:47+03:00

Как выяснилось, теперь речи о расторжении соглашения не идет

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В понедельник, 3 сентября, стало известно о поручении президента Украины Петра Порошенко не продлевать договор о дружбе с Россией. Как пояснила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, глава незалежной попросил МИД страны не денонсировать соглашение, а просто не готовить документы о продлении его действия.

«Речь идет исключительно о непролонгации», - сказала Геращенко, выступая на заседании согласительного совета украинского парламента. При этом она подчеркнула, что Киев не собирается денонсировать документ, так как в международных судах требует привлечь Москву к ответственности за якобы нарушение договора, передают украинские СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 28 августа Порошенко объявил о начале процедуры расторжения договора о дружбе с РФ. Как тогда пообещал глава незалежной, все необходимые для этого документы будут подготовлены в самое ближайшее время.