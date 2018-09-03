2018-09-03T14:17:47+03:00
Политика

Порошенко поручил не продлевать договор о дружбе с Россией

Как выяснилось, теперь речи о расторжении соглашения не идет
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 сентября, стало известно о поручении президента Украины Петра Порошенко не продлевать договор о дружбе с Россией. Как пояснила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, глава незалежной попросил МИД страны не денонсировать соглашение, а просто не готовить документы о продлении его действия.

«Речь идет исключительно о непролонгации», - сказала Геращенко, выступая на заседании согласительного совета украинского парламента. При этом она подчеркнула, что Киев не собирается денонсировать документ, так как в международных судах требует привлечь Москву к ответственности за якобы нарушение договора, передают украинские СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 28 августа Порошенко объявил о начале процедуры расторжения договора о дружбе с РФ. Как тогда пообещал глава незалежной, все необходимые для этого документы будут подготовлены в самое ближайшее время.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков ответил на слова Макрона о «мечте» России развалить ЕС
Ученые создали препарат, продлевающий жизнь до 150 лет
На встречу с Макроном пришли ученики в футболках «Россия-2018»
«Снимаю шляпу»: Лавров оценил влияние Лондона на европейскую дипломатию
Польские следователи совместно с российскими коллегами осматривают обломки Ту-154 Качиньского
Глава иранской дипломатии прибыл в Сирию для переговоров с Асадом
Лавров: Встреча Путина и премьер-министра Армении состоится в ближайшее время
Лавров: Сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию более нельзя терпеть
Семь человек ранены во время стрельбы у ночного клуба в США
Порошенко пообещал, что Киев не введет военное положение в Донбассе
Ученые подтвердили смертельную опасность физических нагрузок
Ученые назвали страшные последствия спорта