2018-09-17T16:46:24+03:00
Политика

Украина разорвала Договор о дружбе с Россией

Киев официально отказался защищать права русского меньшинства
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Порошенко важно именно сейчас публично показать, что он и только он сможет успешнее всех превратить страну в «Антироссию» в угоду ЗападуПорошенко важно именно сейчас публично показать, что он и только он сможет успешнее всех превратить страну в «Антироссию» в угоду ЗападуФото: REUTERS
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На четвертый год противостояния с Москвой «герои майдана» внезапно вспомнили, что между двумя славянскими странами до сих пор действует соглашение о дружбе. Так называемый «Большой договор», заключенный ещё в 1997 году. И днём в понедельник, 17 сентября, президент Петр Порошенко подписал указ о его разрыве. Причём как раз в это время Минобороны РФ проводило брифинг с доказательствами причастности Украины к уничтожению «Боинга» MH17 в июле 2014 года в Донбассе. Так что Киев ещё и удачно отвлёк внутреннюю аудиторию от новых неприятных вопросов.

— Украина последовательно рвёт все связи с Россией, включая и Большой договор. Ещё пару лет назад она бы на это никогда не пошла, опасаясь жёсткой реакции. Ведь в Договоре о дружбе чётко прописаны гарантии территориальной целостности, отказ от «ущерба для безопасности другой стороне» (то есть невступление в НАТО). И, самое главное, обязанность защищать права нацменьшинств. Под ними подразумевались, прежде всего, русскоязычные жители Украины, — сказал «КП» заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин. — Но «мировое сообщество» давно дало понять, что на притеснение русского меньшинства ему плевать. Значит, и договор можно разрывать безбоязненно. На Украине в разгаре президентская гонка, все киевские политики понимают: кому становиться лидером — решит Вашингтон. Поэтому Порошенко важно именно сейчас публично показать, что он и только он сможет успешнее всех превратить страну в «Антироссию»: в угоду и Западу, и собственным ультранационалистам.

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