С руководящих постов в МИД Польши сняли всех выпускников МГИМО
На руководящих постах в министерстве иностранных дел Польши не осталось ни одного выпускника Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об этом сообщил сам глава МИД Яцек Чапутович сообщил в понедельник, 10 сентября.
По его словам, руководящий состав ведомства был изменен почти полностью.
"На руководящих постах ни в стране, ни за рубежом сейчас нет лиц, которые были бы в списках сотрудников коммунистических служб или студентами московского МГИМО", - цитирует ТАСС министра.
Чапутович подчеркнул, что сейчас правительству особенно важно заручиться лояльным отношением чиновников к проводимой польскими властями политике.
Стоит отметить, что "чистка" МИД началась еще в начале этого года со вступлением Матеуша Моравецкого в должность нового премьер-министра. Одним из первых шагов чиновника стало именно увольнение сотрудников ведомства, имеющих диплом МГИМО. Тогда для соискателей на освободившиеся посты даже понизили входной порог профессиональных требований, передает сайт kp.ru.