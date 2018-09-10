С руководящих постов в МИД Польши сняли всех выпускников МГИМО

СЕГОДНЯ 19:05 2018-09-10T19:05:17+03:00

Сейчас польскому правительству особенно важно, чтобы чиновники лояльно относились к проводимой властями политике

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На руководящих постах в министерстве иностранных дел Польши не осталось ни одного выпускника Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об этом сообщил сам глава МИД Яцек Чапутович сообщил в понедельник, 10 сентября.

По его словам, руководящий состав ведомства был изменен почти полностью.

"На руководящих постах ни в стране, ни за рубежом сейчас нет лиц, которые были бы в списках сотрудников коммунистических служб или студентами московского МГИМО", - цитирует ТАСС министра.

Чапутович подчеркнул, что сейчас правительству особенно важно заручиться лояльным отношением чиновников к проводимой польскими властями политике.

Стоит отметить, что "чистка" МИД началась еще в начале этого года со вступлением Матеуша Моравецкого в должность нового премьер-министра. Одним из первых шагов чиновника стало именно увольнение сотрудников ведомства, имеющих диплом МГИМО. Тогда для соискателей на освободившиеся посты даже понизили входной порог профессиональных требований, передает сайт kp.ru.