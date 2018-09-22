«Перешел красную черту»: в Польше рассказали об «отвращении» к украинскому послу

22 Сент. 23:20 2018-09-22T23:21:12+03:00

В Польше рассказали об «отвращении» к украинскому послу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Польше заявили о крайнем недовольстве недавними высказываниями украинского посла Андрея Дещицы. В правительстве страны признались, что у них «вызывают отвращение» слова дипломата об эксгумации погибших в ходе Волынской резни.

«В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства», - сказал источник в польском кабмине украинским СМИ.

При этом, как выяснилось, Варшава считает, что Дещица «перешел красную черту», когда в эфире польской радиостанции сказал, что Украина позволит провести эксгумационные работы на своей территории только после восстановления украинских памятников в Польше.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году Киев запретил поиск и эксгумацию останков поляков на территории незалежной. Варшава с этим не согласилась, заметив, что решения украинских властей не способствуют продолжению исторического диалога.