2018-09-23T07:53:51+03:00
Происшествия

На затонувшем в Танзании пароме спасатели нашли выжившего

Бортовой инженер в момент кораблекрушения заперся в машинном отделении, где и пробыл двое суток
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Число погибших при крушении парома на озере Виктория возросло до 218Число погибших при крушении парома на озере Виктория возросло до 218Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

На месте крушения парома в Танзании продолжают работать спасатели. В субботу водолазам удалось обнаружить чудом выжившего человека – бортового инженера по имени Альфонсо Чарахани, сообщает британская газета The Guardian.

Мужчина в момент катастрофы заперся в машинном отделении судна, где и пробыл двое суток. Благодаря тому, что в отсеке образовался воздушный «карман», он смог дышать. Спасенный хоть и живой, но находится в тяжелом состоянии, его доставили в больницу.

Между тем, число жертв кораблекрушения уже возросло до 218. Спасти удалось около 40 человек. Точно неизвестно, сколько людей находилось на борту – до 300. Пока не вышло даже подсчитать число проданных билетов: все документы и кассовый аппарат затонули.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, перегруженный паром с пассажирами перевернулся на озере Виктория вечером 20 сентября примерно в 50 метрах от причала на острове Юкора.

Президент Танзании Джон Магуфули приказал арестовать тех, кто отвечал за продажу талонов на посадку, и объявил в стране четырёхдневный траур. Российский лидер Владимир Путин направил ему соболезнования в связи с трагедией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Times: Команда Мэй начала подготовку к досрочным парламентским выборам
Генсек ООН выразил соболезнования Ирану в связи с терактом на параде
МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погодных условий
Израиль опасается, что Россия "обрежет ему крылья" после крушения Ил-20
Была названа причина, по которой бой-реванш Джошуа-Поветкин не состоится
«Все неправда»: Замгенпрокурора США отрицает, что хотел признать Трампа недееспособным
Опрос показал, что большинство украинцев против переизбрания Порошенко
Референдум о еде пройдет в Швейцарии
Адвокат Трампа уверен, что США добьются свержения правительства Ирана
Российские бизнесмены массово возвращают активы на родину из-за санкций
Погода в Москве на 23 сентября 2018 года: в столицу пришла осень
В ФРГ рассказали о масштабном налоговом мошенничестве на Украине
Помпео высказался по поводу замгенпрокурора США, предлагавшего сместить Трампа
Немцы гордятся Ангелой Меркель, Берлином и Volkswagen