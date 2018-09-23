На затонувшем в Танзании пароме спасатели нашли выжившего

СЕГОДНЯ 07:53 2018-09-23T07:53:51+03:00

Число погибших при крушении парома на озере Виктория возросло до 218 Фото: REUTERS

Бортовой инженер в момент кораблекрушения заперся в машинном отделении, где и пробыл двое суток

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На месте крушения парома в Танзании продолжают работать спасатели. В субботу водолазам удалось обнаружить чудом выжившего человека – бортового инженера по имени Альфонсо Чарахани, сообщает британская газета The Guardian.

Мужчина в момент катастрофы заперся в машинном отделении судна, где и пробыл двое суток. Благодаря тому, что в отсеке образовался воздушный «карман», он смог дышать. Спасенный хоть и живой, но находится в тяжелом состоянии, его доставили в больницу.

Между тем, число жертв кораблекрушения уже возросло до 218. Спасти удалось около 40 человек. Точно неизвестно, сколько людей находилось на борту – до 300. Пока не вышло даже подсчитать число проданных билетов: все документы и кассовый аппарат затонули.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, перегруженный паром с пассажирами перевернулся на озере Виктория вечером 20 сентября примерно в 50 метрах от причала на острове Юкора.

Президент Танзании Джон Магуфули приказал арестовать тех, кто отвечал за продажу талонов на посадку, и объявил в стране четырёхдневный траур. Российский лидер Владимир Путин направил ему соболезнования в связи с трагедией.